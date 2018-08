Was 25 Jahre alles verändern, hat Dietmar Beiersdorfer am Sonnabendvormittag gemerkt. Zum Jubiläumstreffen der Meisterschaftmannschaft von 1993 hatten sich einige Autogrammsammler vor dem Park Hotel postiert, dort, wo sich die alten Helden zum Wiedersehen trafen. Die Fotos, die Beiersdorfer zum Signieren hingehalten wurden, waren aus der damaligen Saison. „Auf einigen habe ich mich selbst kaum erkannt", sagt Beiersdorfer und schmunzelt. Im Hotelsaal, beim Wiedersehen der alten Mitspieler, erging es ihm nicht anders. Bei dem einen oder anderen Weggefährten musste Beiersdorfer doppelt gucken, „bevor ich ihn wiedererkannt habe". Am Ende aber, sagt der frühere Vorstopper, waren alle identifiziert: „Wir haben ein paar Mal gut gelacht." Man kann es sich vorstellen.

Am Tag der Fans wurde nicht nur die aktuelle Mannschaft bestaunt und gefeiert, auch die Mannschaft von 1993 durfte noch einmal die Bühne besteigen. 25 Jahre ist es her, dass Werder am letzten Spieltag in Stuttgart mit einem 3:0 den Meistertitel holte. Ein Titel, den damals niemand erwartet hat, wenngleich Werder im Jahr den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hatte. Ein Jahr später, 1994, folgte noch ein Pokalsieg, der dann im kommenden Jahr Jubiläum hat. „Sensationell, was in der damaligen Phase geleistet wurde", sagte Klaus Allofs. Für Allofs endete mit der Meisterschaft seine Karriere und auch die seines Schnauzbartes. „Den habe ich unmittelbar nach dem letzten Spiel abrasiert."

Zu Dr. Albans „Sing Hallelujah" tänzelte die Mannschaft, angeführt von Otto Rehhagel, auf die Bühne. Fast alle aus der damaligen Truppe waren da, viele mit einem Werder-Schal um den Hals, einige mit weniger Haaren auf dem Kopf, andere mit verändertem Leibesumfang. Beiersdorfer hält es für eine gute Idee, Jubiläen zu feiern. Es gehe nicht darum, alte Erfolge zu feiern, weil es keine neuen mehr gibt. „Das ist eine Pflege der Kultur des Vereins, sie ermöglicht die Identifikation", sagt er. „Eine tolle Geste."

Eine andere Zeit

Ein Blick auf die Mannschaft von 1993 verrät, wie viel sich im Fußball seitdem verändert hat. „Wir hatten damals drei Ausländer", sagt Wynton Rufer. „Einen Österreicher." Andreas Herzog. „Einen Norweger." Rune Bratseth. Und ihn, Rufer, den Neuseeländer. „Heute kommt die halbe Mannschaft aus dem Ausland", stellt Rufer fest, ohne damit eine Wertung zu verbinden.

Die Infrastruktur ist eine andere, vor 25 Jahren hieß ein Stadion noch Stadion und nicht Arena. Längst nicht alle Plätze waren überdacht, die Qualität des Rasens hatte nicht die eines Golfplatzes. Informationen über die Spieler waren nicht im heutigen Umfang verfügbar. „Aber irgendwas müssen wir auch gehabt haben", sagt Beiersdorfer. Spieler waren länger in einem Verein, dadurch war die Identifikation größer, glaubt Beiersdorfer. Denn die „brauche Zeit". Heute verändern sich Mannschaft von Jahr zu Jahr, mitunter in großem Ausmaß. Bremer Anhänger wissen nur zu gut wie es ist, sich jedes Jahr einen neuen Lieblingsspieler suchen zu müssen.

Beiersdorfer will das nicht als Klage verstanden wissen, die Zeiten verändern sich, nicht nur im Fußball. Früher war nicht alles besser, einiges aber einfacher. Nach dem Sieg in Stuttgart hat die Mannschaft spontan in der Stadt gefeiert, davon gibt es aber nur ungenaue Zeitzeugenberichte. Handyfotos oder gar Filme, wie sie heute auftauchen würden, die gab es nicht. Der Partystimmung dürfte das gutgetan haben.