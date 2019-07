Früh hat Werder losgelegt auf dem Transfermarkt, der Wechsel von Niclas Füllkrug wurde bereits Ende April vollzogen. Seitdem halten sich die Bremer eher zurück. Marco Friedl, eineinhalb Jahre lang Leihgabe des FC Bayern, wurde fest verpflichtet. Die zwei oder drei weiteren Zugänge, die Frank Baumann zu Beginn der Vorbereitung in Aussicht gestellt hat, sind noch nicht da. Einer könnte Benjamin Henrichs von der AS Monaco sein, der gerade mit der deutschen U21-Nationalelf das Endspiel der Europameisterschaft gegen Spanien 1:2 verlor.

Werder möchte den Außenverteidiger auf Leihbasis holen. Zunächst berichteten „Deichstube“ und „Bild“ über das Bremer Interesse. Diese Informationen decken sich mit denen des WESER-KURIER. Doch Henrichs bleibt ein teurer Traum. Die Bremer haben vor einigen Wochen, so ist es zu hören, loses Interesse hinterlegt. Konkrete Gespräche über Eckdaten eines Leihgeschäfts hat es nach Informationen des WESER-KURIER nicht gegeben. Als unrealistisch wird ein Zustandekommen bei Werder bezeichnet.

Das hängt zum einen mit der Europameisterschaft zusammen. In den fünf Spielen kam Henrichs viermal über 90 Minuten zum Einsatz, lediglich im Halbfinale gegen Rumänien fehlte er aufgrund einer Gelb-Sperre. Als Linksverteidiger lieferte er teilweise starke Leistungen ab, was diversen anderen Klubs aufgefallen sein dürfte. Einer seiner Vorteile: Er kann problemlos auch auf der rechten Seite eingesetzt werden. Faktoren, die Einfluss auf die Höhe seiner Ablöse haben. Henrichs Vertrag im Fürstentum läuft noch bis 2023.

Im Fokus der Bayern

Aber schon vor dem Turnier gab es einige Vereine, bei denen Henrichs im Fokus stand. Bereits im Juli berichtete der „Kicker“, dass Bayern München Interesse und mit seinem Berater Christian Nerlinger Gespräche bezüglich eines Transfers geführt habe. Allerdings lagen die Vorstellungen bei der Ablösesumme offenbar weit auseinander. Laut der französischen „L'Équipe“ wären die Bayern bereit gewesen, 25 Millionen Euro zu zahlen, Monaco habe jedoch 35 Millionen Euro als Ablöse aufgerufen. Durch die guten Leistungen bei der EM dürfte der Preis eher gestiegen sein.

Für Werder wäre Henrichs ohne Zweifel ein großer Coup. Geholt werden sollte eigentlich ein rechter Außenverteidiger, der für Theo Gebre Selassie einspringt, falls es Not tut. Henrichs wäre jemand, der sofort einen Stammplatz beanspruchen würde. Ob er überhaupt auf dem Markt ist, ist nicht ganz eindeutig. So vermeldete die „L'Équipe“ gerade, dass Monacos Trainer Leonardo Jardim den variablen Außenverteidiger gerne halten würde – sofern nicht Angebot eingeht, dass der Klub nicht ausschlagen kann. Dass Werder dazu in der Lage ist, darf bezweifelt werden. Das hört sich nicht nach einem Leihgeschäft an, was für Werder die einzig denkbare Variante wäre.

Vergangenen Sommer wechselte Henrichs für 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Monaco. In der Hinrunde war er beim französischen Erstligisten Stammspieler, in der zweiten Hälfte der Saison saß er häufig auf der Bank. Das wird Henrichs Bereitschaft zu einem Wechsel befeuert haben. Im Frühjahr haderte er bereits in einem Interview mit der Rolle des Zuschauers. „Das Wichtigste für mich ist, dass ich eine große Wertschätzung seitens des Vereins spüre. Aber natürlich will ich immer spielen und kann eine Rolle auf der Bank nicht dauerhaft akzeptieren“, sagte der 22-Jährige gegenüber „Transfermarkt.de". Einen Stammplatz könnte Werder ihm zweifelsfrei bieten, die Ablösesumme ist jedoch einige Nummern zu groß.