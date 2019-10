Ein Thema, das keines sein soll

Wichtige Spieler für das defensive Mittelfeld: Nuri Sahin (links) und Philipp Bargfrede. (nordphoto)

In den vergangenen Jahren gab es bei Werder ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn Philipp Bargfrede fit ist, dann spielt er auch. Ebenso zuverlässig wie kompromisslos räumte er schließlich seit jeher vor der Bremer Abwehr ab und bereicherte obendrein mit klugen Pässen die offensiven Bemühungen. Besonders hilfreich: Selbst wenn Bargfredes Krankenakte bekanntlich nicht die dünnste ist, so brauchte er selten viel Anlaufzeit, um nach einem Ausfall wieder sein gewohntes Niveau zu erreichen. Nachdem der Mittelfeldakteur jüngst seine Knie-Operation samt anschließender Reha überstanden hat, könnte es im Grunde wieder auf den Platz gehen. Doch da steht ihm Nuri Sahin im Weg.

Sahin präsentiert sich bislang in einer hervorragenden Verfassung. Auch zuletzt gegen Berlin erntete er ein dickes Lob seines Coaches. „Nuris Leistung habe ich als sehr gut gesehen“, sagte Florian Kohfeldt. „Mit Ball hat er sehr viele Aktionen initiiert für uns, war gegen den Ball sehr wach in der Dreierkette.“ Wenig überraschend also, dass Kohfeldt dem 31-Jährigen bislang vor oder zeitweise auch mitten in der Abwehr das Vertrauen schenkt. Wo es keinen Grund zum Wechseln gibt, dürfte auch nicht gewechselt werden.

Sahin mit „Topsaison“

Und trotzdem köchelt da dieses Thema vom Duell um die Sechserposition. Zumindest in der Öffentlichkeit. Florian Kohfeldt macht keinen Hehl daraus, dass er von einer derartigen Debatte nicht viel hält und die Ursachenforschung, warum nun Sahin oder Bargfrede den Vorzug erhielt, nicht der Rede wert ist. „Ich werde das jetzt auch definitiv nicht jede Woche beantworten“, sagte Werders Cheftrainer. „Es ist nicht immer die Frage, ob Nuri oder Philipp spielt. Es sind ganz viele Komponenten, die da hineinspielen.“ Genau diese Aspekte abzuwägen, zu interpretieren, das sei die Aufgabe des Trainerteams, meinte Kohfeldt. Einen kleinen Wink, wie Werders Personal im defensiven Mittelfeld in den kommenden Wochen aussehen dürfte, lieferte er gleich nach: „Mit Sicherheit wird Philipp Bargfrede in den nächsten Wochen mal von Anfang an spielen“, sagte er, betonte aber auch: „Nuri Sahin wird ziemlich sicher sehr häufig von Anfang an spielen. Er spielt bisher eine Topsaison.“

Das sind zwar akzeptable, aber eben keine überragenden Aussichten für Philipp Bargfrede. Wer ihn in diesen Tagen bei den Trainingseinheiten sieht, erkennt schnell, dass es der 30-Jährige noch immer wissen will. Mit vollem Elan wirft er sich in die Übungen, will dem Trainer zeigen, wie wertvoll er noch ist. Doch im Grunde muss er das gar nicht – weil Florian Kohfeldt auch weiterhin an Bargfrede glaubt. Selbst dann, wenn er ihn nicht aufstellt, sondern sich endlich einmal den Luxus gönnen kann, den Dauer-Werderaner behutsam wieder heranzuführen.

Bargfrede bleibt gelassen

Deshalb existiert ein klassisches Sechser-Duell für ihn im Grunde derzeit auch nicht. Und Kohfeldt will durch öffentliche Kommentare auch nicht dafür sorgen, dass er unbeabsichtigt den einen Spieler hervorhebt und somit indirekt den anderen schwächer macht – und somit unnötig Futter für einen eigentlich rein sportlichen Zweikampf liefert. „Es sind beides Spieler, die ich total schätze“, sagte Kohfeldt. „Und am liebsten würde ich immer mit beiden spielen. Aber ich spiele eben auch gern mit Davy Klaassen, Maximilian Eggestein, Milot Rashica, Leonardo Bittencourt, Benjamin Goller, Josh Sargent oder Johannes Eggestein. Das ist für mich eine ganz normale Situation in der Profimannschaft.“ So einfach ist es eben manchmal: Mehr als elf Spieler darf schließlich auch ein Florian Kohfeldt nicht aufstellen.

Philipp Bargfrede möchte natürlich trotzdem spielen. Hätte er diese Gier nicht, so wäre seine Berufswahl nicht die richtige gewesen. Derzeit bleibt er allerdings gelassen. „Es ist momentan schon okay“, sagte Bargfrede vergangenes Wochenende während einer Talkrunde im VIP-Bereich des Weserstadions. „Natürlich ist es super, wenn du nach einer Verletzung direkt wieder im Geschehen bist und der Mannschaft helfen kannst. Wichtig ist für mich jetzt aber, dass ich gesund bin, wieder dabei sein und Woche für Woche etwas Spielpraxis sammeln kann.

Zu zweit statt nur allein?

Gegen Berlin waren es neun Minuten, die Bargfrede nach seiner Einwechslung auf dem Platz stand, hinzu kommen bislang deren sechs gegen Frankfurt und weitere 24 gegen Leipzig. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass schon am Sonnabend in Leverkusen (Anpfiff: 18.30 Uhr) der nächste Einsatz folgt. Nicht etwa, weil Nuri Sahin eine schöpferische Pause erhalten könnte, sondern weil als Antwort auf die mitunter forsche Spielweise des Gegners auch eine Bremer Doppelsechs möglich ist. „Mir ist sehr wichtig: Ich schätze beide sehr, sie sind beide sehr wichtig für mich“, sagte Florian Kohfeldt. „Sie werden irgendwann zusammenspielen, dann wird wieder mal der eine, mal der andere spielen, um sie auch über die Saison gesund zu halten.“ Und gerade in diesen Tagen ist das aus Werder-Sicht nicht der allerschlechteste Plan.