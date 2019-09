Serge Gnabry ist bis heute der Letzte in der Liste. Der heutige Bayern-Star ist der Spieler, der im Werder-Trikot zuletzt ein „Tor des Monats“ erzielte. Im September 2016 war sein Treffer zum 1:4 in Mönchengladbach ebenso schön wie unwichtig. Trainer Viktor Skripnik musste nach der Pleite gehen, und Gnabry bekam einen Preis. So wird es dieses Mal nicht laufen, Florian Kohfeldt sitzt fest im Sattel, doch ein Werder-Profi hat mal wieder eine Bewerbung für das „Tor des Monats“ abgegeben. Josh Sargents Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Augsburg gehört zweifellos in die Kategorie „Wunderschön“.

Wie Nuri Sahin den Ball genau in den Lauf des Stürmers passte, wie Sargent das Zuspiel in vollem Tempo mit etwas Glück verarbeitete, die Kugel dann elegant über Torwart Tomas Koubek lupfte, um sie danach in aller Ruhe über die Linie zu drücken – einfach nur traumhaft. Kohfeldt jubelte später: „Das Tor war unglaublich.“ Passgeber Sahin staunte: „Was er macht, ist stark. 30 Prozent des Tores gehen auf mich, 70 Prozent auf Josh.“

Nur der Torschütze selbst wollte einfach nicht in Euphorie verfallen. Ob es das schönste Tor seiner Karriere gewesen sei, wurde Sargent gefragt. „Nein“, antwortete er nüchtern. „Aber es war ein gutes Tor.“ Gut war dieser Treffer zweifellos auch für den Kopf. Sargent ließ sich zwar nichts anmerken, doch er hat eine harte Zeit hinter sich. In seinen ersten drei Bundesliga-Partien im Dezember 2018 traf er gleich zweimal, doch danach gelang dem Sturmtalent kein Pflichtspieltor mehr – bis zu seinem Kunststück gegen Augsburg.

Betont zurückhaltend

Dieser Treffer muss ihm einfach guttun. In der Rückrunde hatte Sargent nur wenig gespielt. In der Sommerpause wurde er aus dem Kader der US-amerikanischen Nationalmannschaft für den Gold Cup gestrichen. Die Saisonvorbereitung lief dann zunächst gut für den Angreifer, also stand er im Pokal gegen Atlas Delmenhorst in der Startelf, doch seine Leistung gegen den Fünftligisten war äußerst dürftig. Mit so vielen Rückschlägen muss ein 19-Jähriger erst einmal umgehen. Sargent aber scheint daraus gelernt zu haben. War er in der Vorbereitung noch sehr euphorisch, äußerte seine Stammplatzambitionen offensiv und träumte gar von der Champions League, so gab sich der Rotschopf nach dem Sieg gegen Augsburg betont zurückhaltend. „Die drei Punkte sind sehr wichtig für uns, aber wir hätten früher alles klarmachen können“, sagte Sargent nur.

Lob gab es dafür vom Trainer. „Josh ist auf einem sehr guten Weg. Er ist einen deutlichen Schritt weiter als letztes Jahr“, betonte Kohfeldt, um dann gleich wieder auf die Bremse zu treten. Seit das Supertalent aus den USA im Januar 2018 nach Bremen kam, ist der Coach sehr darauf bedacht, den Sargent-Hype nicht zu groß werden zu lassen. Also erklärte Kohfeldt: „Wir werden ihn weiter behutsam aufbauen.“

Erst einmal weilt der Stürmer nun bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft. „Das ist eine gute Chance für mich“, sagte er. Am Freitag geht es gegen Mexiko, am Dienstag gegen Uruguay – in Sargents Heimatstadt St. Louis. „Das wird eine coole Erfahrung“, freute sich der Youngster. Und auch die langen Übersee-Flüge dürften für Sargent dieses Mal angenehm werden, zumindest wenn er Kohfeldts Vorschlag umsetzt. Der Trainer sagte nämlich: „Sein Tor kann sich Josh im Flugzeug jetzt in Endlosschleife angucken.“