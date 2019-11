Eilts im Experten-Talk

„Ein Torwart muss Fehler machen dürfen“

Werder hat seit Wochen in der Liga nicht gewonnen und rutscht in der Tabelle ab. WK-Flutlicht-Experte Dieter Eilts spricht im Video über personelle Veränderungen und Erinnerungen an Trainer Otto Rehhagel.