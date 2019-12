Eine nervenaufreibende Schlussphase: Florian Kohfeldt litt an der Seitenlinie mit, bis der Sieg in Wolfsburg feststand. (nordphoto)

Wie sehr diese Werder-Krise an Florian Kohfeldt nagte, zeigte sich in den vergangenen Wochen an den Tagen, an denen weder ein Spiel noch eine Trainingseinheit anstanden. Der Cheftrainer hätte zu Hause bleiben und zumindest mal kurzzeitig abschalten können, doch er fand keine Ruhe. „Ich bin immer doch noch mal ins Büro gefahren. Aus innerem Antrieb, nicht weil das irgendjemand von mir verlangt hat. Ich wollte mir selber nichts vorwerfen können, das war mir wichtig“, erzählte Kohfeldt nach dem Wolfsburg-Spiel. Die vergangene Niederlage aufarbeiten, das kommende Spiel vorbereiten – der 37-Jährige wollte nichts unversucht lassen, um den Erfolg zurückzubringen. Als Werder in Wolfsburg nach acht sieglosen Ligapartien in Serie mal wieder gewonnen hatte, war Kohfeldt daher vor allem froh, „dass ich am Dienstag mal einen richtigen freien Tag habe“. „Da hole ich die Kinder aus dem Kindergarten ab“, sagte der zweifache Vater und grinste.

Normalerweise spricht Kohfeldt ungern über private Dinge. Dass er es trotzdem tat, zeigt, welche Last durch den Sieg in Wolfsburg von ihm abfiel. „Es war schön, zu gewinnen, nach so einer langen Zeit. Das macht etwas mit einem“, gab er zu. Kohfeldt ist extrem ehrgeizig. Reinhard Schumacher, sein Jugendtrainer beim TV Jahn Delmenhorst, erzählte dem WESER-KURIER einmal, wie Kohfeldt sich als zwölfjähriger Junge so sehr über eine Niederlage ärgerte, dass er anschließend eine Mappe mit möglichen Aufstellungen, Trainingsideen und Verbesserungsvorschlägen zusammenstellte. Diesen Ehrgeiz hat Werders Chefcoach heute noch, immer wieder erzählt er, dass er jedes Spiel gewinnen will. Dazu identifiziert sich Kohfeldt voll mit seinem Verein. Er war Werder-Fan, stand in der dritten Mannschaft im Tor und ist jetzt Cheftrainer. Wenn es Werder schlecht geht, lässt ihn das nicht kalt.

Zittern bei den Standards

Logisch, dass die lange Negativserie Kohfeldt leiden ließ. Der Druck von außen wurde größer, doch den größten Druck machte er sich vermutlich selbst. Wie groß dieser Druck gewesen sein muss, zeigte sich in der Schlussphase des Wolfsburg-Spiels. Nachdem Milot Rashica in der 83. Minute das 3:2 für Werder erzielt hatte, durchlebte Kohfeldt für alle gut sichtbar ein Gefühlschaos. Erst war da natürlich die unbändige Freude über das Tor, doch dann begann das große Zittern. „Wir hatten gefühlt 100 Standardsituationen gegen uns. Das war die maximale Herausforderung gegen die Wolfsburger Türme“, schilderte Kohfeldt. „Standardsituationen waren ja zuletzt auch nicht gerade unsere Stärke, doch wir haben diese Standards in den letzten Minuten überstanden. Das war wichtig.“

In Gedanken köpfte Kohfeldt jede Wolfsburger Flanke selbst aus dem Strafraum. Während der Schlussphase tigerte Kohfeldt in seiner Coaching Zone auf und ab, schlug auf einmal einfach so auf eine Werbebande. Die Energie musste irgendwie raus. „Was sich in den letzten Wochen aufgestaut hatte, ist in den letzten zehn Minuten kumuliert“, schilderte er. Ein 2:2 oder 3:3 hätte ihm nicht gereicht, es zählte nur der Sieg. „Ein Unentschieden war keine Option. Das hatten wir schon zu häufig“, sagt Kohfeldt. Deswegen wechselte er mit Josh Sargent und Claudio Pizarro auch zwei Stürmer ein. „Ich wollte damit dokumentieren, dass wir unbedingt gewinnen wollen.“

Am Ende durfte Kohfeldt jubeln, doch erst einmal gab es kurz nach dem Abpfiff noch verbalen Streit zwischen dem unter Strom stehenden Werder-Coach und einigen Wolfsburgern. Was genau passiert war, ist unklar. Kohfeldt wollte es nach dem Spiel nicht verraten und behielt auch für sich, mit wem er sich gezofft hatte. „Es gibt Dinge, die passieren im Spiel. Und da bleiben sie auch. Das ist eine von Form Respekt“, sagte er und verriet nur, dass er mit Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner keine Probleme hatte. „Mit Oliver ist alles gut. Wir haben noch kurz miteinander gesprochen.“

Das aufgezwungene Lächeln

Als schließlich alles überstanden war, konnte Florian Kohfeldt endlich durchatmen. Wie gut ihm dieser Sieg tat, war in seinem Gesicht abzulesen. „Es war sehr erleichternd, als es vorbei war“, sagte er. Endlich mal wieder gewonnen. Endlich mal ein richtiger freier Tag am Dienstag. Und endlich mal eine Trainingswoche, die mit einer positiven Grundstimmung beginnt. Kohfeldt hatte die Krise zuletzt souverän moderiert und sich bei Medienterminen gewohnt gut verkauft. Dass ihm das alles andere als leichtfiel, gab er jetzt zu. „Das Lächeln musste ich mir manchmal aufzwingen, aber am kommenden Freitag gehe ich mit einem Lächeln zur Pressekonferenz und zwinge es mir nicht auf. Das ist auch schön.“

Florian Kohfeldt wäre allerdings nicht Florian Kohfeldt, wenn er sich nach einem Sieg nun zufrieden zurücklehnen würde. Natürlich will er mehr, der Ehrgeiz ist ungebrochen. „Es ist nicht auf einmal alles rosarot“, betonte er. „Wir haben eine gute Woche zum Arbeiten, aber wir sollten und wollen gegen Paderborn nachlegen, um wirklich einen Schritt zu machen.“ Nachdem Kohfeldt sich also am Dienstag ein wenig Ruhe gegönnt hat, wird er seine Mannschaft ab Mittwoch im Training akribisch auf das Paderborn-Spiel vorbereiten. „Es ist noch nichts geschafft. Wir müssen weiterarbeiten und gewinnen.“

Einen kurzen Moment des Innehaltens gönnte er sich immerhin. In Zeiten der Krise merkt man schließlich, wer wirklich zu einem hält – das ist mehr als nur eine Floskel. Und Florian Kohfeldt spürte große Unterstützung, als es sportlich zuletzt nicht rundlief. Zum einen waren da die Spieler. „Ich habe großes Vertrauen der Mannschaft gespürt. Dass sie unbedingt diesen Weg gehen und diesen Fußball spielen will. Das hat mich unglaublich bestärkt.“ Zum anderen war da sein Vorgesetzter, Sportchef Frank Baumann. „Baumi hat immer gesagt: Wir werden belohnt, wir gehen da durch, wie lange es auch dauert. Es war schon gut, diese Rückendeckung zu spüren. Es waren gar keine Zweifel daran vorhanden, ob es richtig ist, wie wir es machen.“ Für Kohfeldt bleibt nun zu hoffen, dass der Sieg in Wolfsburg mehr war als nur ein Strohfeuer und er sich in den kommenden Wochen öfter mal einen freien Tag gönnen kann, an dem er nicht ins Büro fährt.