Der gebürtige Siegener Kohfeldt habe eine Parallelität zu Thomas Schaaf, geboren in Mannheim: Beiden nehme man trotzdem ab, dass sie richtige Bremer sind, heißt es im Portrait der Süddeutschen Zeitung zu Werders Chefcoach.

Das liegt auch an seiner sportlichen Herkunft: Zum dritten Mal übernahm der U23-Trainer die Profis. Kohfeldt wuchs in Delmenhorst auf und stand dort im Tor. Anschließend spielte er in einem Reserveteam bei Werder, wurde Jugendtrainer und Co-Trainer bei den Profis unter Viktor Skripnik. Später wurde er auch noch Trainer der Drittliga-Reserve. Entsprechend wird Kohfeldt als Bremer wahrgenommen.

Kohfeldt stehe nun, nach wenigen Monaten im "Nagelsmann-Verdacht", heißt es weiter. Dieser beinhalte, dass er wie der Hoffenheimer mit unterschätzten Spielern ins internationale Geschäft einziehe. Weiter heißt es, dass Kohfeldt sich damit abfinden müsse, dass man ihn mittlerweile für einen ziemlich guten Trainer hält.

Das komplette, lesenswerte Portrait gibt es hier.