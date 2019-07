(Frank Thomas Koch)

Trainerberater Marc Kosicke hat den Umgang mit den Fußballlehrern in der Bundesliga kritisiert und mehr Respekt gefordert. „Ich finde die Entwicklung, Führungspersönlichkeiten so schnell auszutauschen, dramatisch. Es ist schon bemerkenswert, wie wenig der Trainer mittlerweile noch zählt“, sagte Kosicke im Interview mit der „Welt“. Der Manager berät unter anderem Werder-Trainer Florian Kohfeldt, Jürgen Klopp (FC Liverpool), Julian Nagelsmann (RB Leipzig), David Wagner (FC Schalke 04) und Sandro Schwarz (FSV Mainz 05).

„Alle sagen, der Trainer ist der wichtigste Mann im Klub. Aber so wird er momentan nicht behandelt. Wenn es in Deutschland sportlich nicht läuft, bist du als Trainer gleich der Buhmann. In England oder Italien verliert man aber nie den Respekt vor dir“, sagte Kosicke. Auch die Trainer würde diese Entwicklung beschäftigen. „Das stimmt sie nachdenklich. Ich würde aktuell keinem Trainer raten, der von Verein A zu Verein B geht, seine Familie mit schulpflichtigen Kindern mitzunehmen“, so der Berater.

Dabei würden Trainer bei ihrer Arbeit stets darauf achten, Klubs ganzheitlich zu entwickeln. Daher warnt Kosicke: „Man muss befürchten, dass ein Trainer irgendwann sagt: Was interessiert mich der ganze Rest? Hauptsache, ich habe am Wochenende ein Tor mehr als der Gegner. Denn nur danach werde ich bewertet.“