Elegant am Ball: Werders neuer Angreifer Tahith Chong überzeugte beim Testspiel-Sieg in Groningen. (nordphoto)

Das war über weite Strecken ein sehr ansprechender Auftritt von Werder im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen. Eine sichere Defensive und eine laufstarke und kombinationsfreudige Offensive, das war vor allem in der ersten Halbzeit die Mischung für einen völlig ungefährdeten 4:0-Sieg von Werder.

Schon der erste Bremer Treffer in der zehnten Minute war sehenswert: Ludwig Augustinsson spielte von der linken Außenlinie in den Strafraum, wo Josh Sargent den Ball annahm, sich drehte und dann trocken ins rechte Eck einschoss. Noch schöner entstand der zweite Treffer: Neuzugang Patrick Erras spielte einen sehr guten Ball aus dem defensiven Mittelfeld in die Tiefe, Johannes Eggestein nahm den langen Ball an, blieb im Strafraum cool und traf per Linksschuss zum 2:0. Damit war der deutlich verbesserte Angreifer auch in diesem Testspiel unter den Torschützen.

Woltemade mit Gefühl

Schon nach 24 Minuten schraubte Leonardo Bittencourt das Ergebnis auf 3:0, auch hier konnte man mit der Zunge schnalzen. Denn der junge Nick Woltemade leitete den Ball im Strafraum technisch anspruchsvoll zu Eggestein, doch diesmal scheiterte der Stürmer an Groningens Torhüter – was aber kein Problem war, weil Bittencourt abstaubte und den Ball ins Tornetz jagte.

Das schönste Tor aber gelang Neuzugang Tahith Chong. Die Leihgabe von Manchester United zog bei einem Konter mit dem Ball am Fuß auf und davon, dribbelte in den Strafraum und schloss mit einem festen Linksschuss traumhaft und unhaltbar ab (34. Minute). „Ein sehr schönes Tor“, freute sich Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, auf der Tribüne. In der 40. Minute scheiterte Chong nach einem weiteren schönen Konter am Groninger Torhüter.

Bode lobt Friedl

Nach der Pause spielte Werder weniger druckvoll nach vorne und wurde in der Defensive etwas nachlässiger, am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr. Eine gute Bremer Chance vergab Bittencourt mit einem direkten Freistoß (85.).

Aufsichtsrats-Chef Marco Bode lobte während des guten Auftritts der Mannschaft auch den Bremer Innenverteidiger Marco Friedl, der eine tadellose Partie ablieferte. „Niemand sollte zwar Niklas Moisander abschreiben“, sagte Bode, „aber Marco Friedl hat im Moment das Standing und er hat gute Chancen, auch zum Bundesligastart auf dieser Position zu spielen.“ In einem zweiten Testspiel, ebenfalls in Lohne, traf Werder anschließend auf den FC St. Pauli.

So begann Werder gegen Groningen:

Pavlenka - Augustinsson, Riekmann, Friedl, Mbom - Erras, Bittencourt, Woltemade – J. Eggestein, Sargent (73. Schmid), Chong