Es gibt sie noch, die guten Nachrichten für Werder Bremen. Keine andere Mannschaft in der Bundesliga bekam in dieser Saison so viele Elfmeter zugesprochen wie die Grün-Weißen, nämlich vier an den ersten elf Spieltagen. Es gehört jedoch zur Tragik dieser Saison 2019/20, dass Werder gleich die Hälfte davon verschoss, in Person von Vize-Kapitän Davy Klaassen, der bei Union Berlin und in Mönchengladbach jeweils einen Elfmeter nicht verwandelte. Zwei Strafstöße landeten im Tor: Klaassen verwandelte seinen ersten gegen Union, Milot Rashica traf bei Eintracht Frankfurt, weil sich Klaassen in der Elfmeterszene verletzt hatte.

Da Klaassen nur einen seiner drei Elfmeter verwandelte, Werder aber dringend auf Tore angewiesen ist, wird sich die Hierarchie der Schützen in der Zeit nach Max Kruse nun ein zweites Mal ändern. Der Ex-Kapitän hatte für Werder alle seine sieben Elfmeter in der Bundesliga sicher ins Tor geschossen, dann aber weniger treffsicher Fenerbahce Istanbul als neuen Klub ausgewählt.

Auch Augustinsson spielt eine Rolle

Der Vorteil der aktuellen Länderspielpause ist, dass Klaassen derzeit nicht für die Nationalmannschaft der Niederlande nominiert wird. So bleibt Zeit für Gespräche in Bremen. In einer dieser Unterhaltungen wird Klaassen erfahren, dass er bei den nächsten Elfmetern für Werder nicht mehr antreten soll. Eine Überraschung ist das für ihn nicht, er hatte diese Möglichkeit nach dem Fehlschuss von Gladbach selbst angeboten.

Künftig wird ein Trio die Verantwortung bei Elfmetern übernehmen. Alle voran Milot Rashica, der auch im Vorjahr bereits gegen RB Leipzig einen wichtigen Elfmeter im Weserstadion verwandelte. Zudem gehören fortan Leonardo Bittencourt und nach seinem Comeback auch Ludwig Agustinsson zu den ersten Bremer Schützen. Der sicherste Elfmeterschütze im aktuellen Kader ist weiterhin Claudio Pizarro. Der Stürmer trat für Werder in der Bundesliga bei zehn Elfmetern an und verwandelte neun davon - ausgerechnet bei der 1:2-Niederlage im Derby gegen den HSV verschoss er im April 2016. Der Torhüter im Hamburger Kasten hieß Jaroslav Drobny.