Werder hätte es sich deutlich einfacher machen können, doch der 3:2-Erfolg gegen den FC Augsburg war eine echte Zitterpartie. Der Rasenfunk-Podcast nimmt natürlich auch den dritten Spieltag der Bundesliga unter die Lupe, die Bremer bilden sogar das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe. Bei WK Flutlicht gibt es wieder einen exklusiven - und dieses Mal besonders langen - Ausschnitt, neben Moderator Max-Jacob Ost sind Taktikexperte Stefan Rommel (WESER-KURIER) und Felix Haselsteiner (Süddeutsche Zeitung) die Protagonisten des Gesprächs.

„Die letzten zehn Minuten waren katastrophal“, urteilte Rommel, der ansonsten aber auch viele gute Dinge bei Werder gesehen hat, über die Schlussphase im Weserstadion. Trotzdem blieb für ihn eine der wichtigsten Erkenntnisse nach dem Abpfiff: „Von den 18 Mannschaften in der Bundesliga kommen die zwei Wochen Pause für Werder am gelegensten.“ Umso bedeutender sei es nach den Auftaktpleiten und personellen Problemen gewesen, mit einem Sieg in die Liga-Auszeit zu gehen. Als „ein unfassbar wichtiges Erfolgserlebnis“ bezeichnete Rommel den Dreier, nun könnten die Bremer „mit dem Wissen, dass es funktioniert“ in Ruhe weiterarbeiten.

Für Felix Haselsteiner gab es die wichtigste Szene des gesamten Spiels bereits in Durchgang eins: den Platzverweis für Augsburgs Stephan Lichtsteiner. Ebenso wie Stefan Rommel hielt er die Strenge des Schiedsrichters in dieser Szene für überzogen. „Aus Fußball-Fansicht war es Blödsinn, weil dadurch die Dynamik des Spiels komplett verändert wird“, monierte er.

