Zlatko Junuzovic sah müde aus, als er am Sonntagmorgen den Medienraum des Bremer Weserstadions betrat. Die Nacht nach dem so eminent wichtigen Auswärtssieg gegen den FC Schalke 04 war kurz. Aber die Laune des Österreichers, die stimmte. Werders Kapitän war schließlich der gefeierte Mann gewesen. In der Nachspielzeit hatte er zum 2:1 getroffen, es war ein Erfolgsprodukt des absoluten Willens. Oder wie Junuzovic es ausdrückte: „Es war ein Mentalitätstor. Ich wollte den Ball unbedingt über die Linie drücken.“

Es hatte zunächst nicht vieles darauf hingedeutet, dass es der Tag des Zlatko Junuzovic werden könnte. Der 30-Jährige stand in Gelsenkirchen anfangs nämlich nicht einmal auf dem Platz, sondern musste es sich auf der Bank gemütlich machen. Werder verzichtete auf seinen Kapitän. Freiwillig. Das kommt nicht eben häufig vor. War es eine Reaktion auf zuletzt nicht immer gute Leistungen? Mitnichten, wie Trainer Florian Kohfeldt später betonte. „Wir hatten uns vorher zusammengesetzt und die Woche besprochen“, sagte er. Dabei sei es um das Thema Fitness und die anstehenden Herausforderungen binnen weniger Tage gegangen. Nach Schalke heißt nämlich vor Leverkusen im DFB-Pokal (Dienstag) und Wolfsburg in der Liga (Sonntag). Ein fitter, ausgeruhter Junuzovic kann Werder da nur guttun. Und daher gönnte Kohfeldt seinem sonstigen Fixpunkt im Bremer Spiel eine Auszeit. Zumindest eine kurzfristige. „Es war besprochen, dass Zlatko gegen Schalke auf jeden Fall eingewechselt wird. Am Ende macht er dann das Siegtor, da hatten wir natürlich auch ein bisschen Glück.“

Eine gemeinsame Entscheidung

Nach 71 Minuten hatte der Werder-Coach seinen späteren Matchwinner gebracht, dieser bis dahin nur zugeschaut. Kein schönes Gefühl für einen Profi, dessen DNA eigentlich darauf ausgerichtet ist, immer zu spielen. Der Bremer Mittelfeldakteur nahm die ungewohnte Rolle aber klaglos an. „Das war so besprochen“, bestätigte auch Junuzovic. „Wir haben es gemeinsam entschieden. Wir ziehen alle an einem Strang. Ich bin zwar der Kapitän, aber auch nur ein Spieler. Auch ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft.“

Genau das hat Zlatko Junuzovic dann auch auf dem Platz getan. Vor allem eben in der Nachspielzeit, als er den Ball, nachdem er ihn wenige Sekunden zuvor im Mittelfeld selbst erobert hatte, in den gegnerischen Kasten grätschte. Nicht unbedingt schön, aber wirkungsvoll. Das Wie war für den Österreicher auch nicht entscheidend. „Wenn du ein Tor machst, ist das immer ein schönes Gefühl. Da schießt das Adrenalin hoch“, erklärte er.

Gleich nach seinem Treffer war er in Richtung Gäste-Block gesprintet, um mit den Fans zu feiern. Zwei kräftige Schläge gegen die Brust demonstrierten einerseits Stärke und zeigten zugleich, dass auch von ihm eine gehörige Last abgefallen war. Schließlich liegt eine lange Leidenszeit hinter Zlatko Junuzovic, nach monatelangen körperlichen Problemen fühlt er sich endlich wieder schmerzfrei. Bester Beweis ist sein Treffer, der erste überhaupt in dieser Saison. Selbst eine Torvorlage war und ist ihm bislang nicht gelungen.

Lob für Kohfeldt

Es soll Profis geben, die an solchen Zahlen zerbrechen, sich mit Selbstzweifeln herumplagen. Der Sieg auf Schalke hat gezeigt, dass die Mannschaft im Allgemeinen und Zlatko Junuzovic im Speziellen auch weiterhin an sich glauben. Das Vertrauen in die eigenen Qualitäten, in die eigene Stärke besteht unbeirrt – ganz egal, wie kritisch die sportliche Situation auch sein mag. Ein Grund dafür ist Trainer Florian Kohfeldt. „Er lebt uns diesen Glauben jeden Tag vor“, sagte Zlatko Junuzovic. „Auch im Training müssen wir schauen, dass wir jede Situation ausnutzen. Meistens gibt es dann im Spiel nur ein oder zwei davon, aber wir sollen darauf schauen, dass wir in diese Situationen kommen, denn die können letztlich spielentscheidend sein.“

So wie auf Schalke, als Junuzovic hellwach war, den nötigen Meter mehr als Gegenspieler Thilo Kehrer lief und zum Sieg traf. Ein echtes Joker-Tor. Davon hatte es auf Bremer Seite bislang nicht viele gegeben. Keines, um genau zu sein. Es passte zur Geschichte dieser mühseligen Begegnung, dass es ausgerechnet jetzt klappte.

Da war er also wieder, dieser Moment, in dem Zlatko Junuzovic gezeigt hat, wie wichtig er für Werder sein kann. Vielleicht auch über den kommenden Sommer hinaus? Schließlich läuft der Vertrag des Kapitäns im Juni aus, bislang steht noch nicht fest, ob es eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geben wird. Wenn man den Worten des Österreichers glauben darf, gibt es aktuell allerdings noch nicht einmal einen Anlass, überhaupt intensive Überlegungen anzustellen. „Momentan liegt mir von Werder nichts vor“, betonte er am Sonntag. „Deshalb konzentriere ich mich aktuell nur aufs Sportliche.“ Zumindest am vergangenen Sonnabend ist er mit dieser Marschroute schon einmal ganz gut gefahren.

