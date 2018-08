Alle waren gut gelaunt. Alle waren optimistisch. Nur Wolfgang Sidka nicht. Nicht einmal die eigene Ehefrau konnte den Werder-Trainer verstehen. Als bei einem Sponsorentermin vor der Saison 1998/99 alle bis auf Sidka um die Wette grinsten, fragte sie ihren Gatten, warum er denn bloß so schlecht gelaunt sei. Sidka konnte es ihr erklären, denn er hatte gute Gründe, den Optimismus im Umfeld des Vereins nicht zu teilen. Er sah das Unheil bereits kommen.

Dabei war auf den ersten Blick alles gut im Werder-Sommer 1998. Sidka hatte in der vorherigen Saison das Traineramt frühzeitig von Dixie Dörner übernommen und mit der taumelnden Mannschaft noch einen achtbaren siebten Platz erreicht. Über den Umweg UI-Cup war der Coach nun sogar auf dem besten Weg, Werder nach zweieinhalb Jahren Abstinenz zurück in den europäischen Wettbewerb zu führen. Die Hoffnung war daher groß, dass sich in der tristen Post-Rehhagel-Zeit nun doch noch alles zum Guten wenden könnte.

Sidka dagegen sah die personellen Sorgen. Er sah, dass mit Hany Ramzy der wichtigste Abwehrspieler den Klub verlassen hatte. Er sah, dass der gewünschte neue Stürmer Ailton immer noch nicht da war. Er sah die großen Verletzungsprobleme. Und er sah die Schwierigkeiten in der Vorbereitung, die vor allem der UI-Cup verursacht hatte. Dieser Wettbewerb, der seit 2008 nicht mehr existiert, war nicht umsonst eher unbeliebt bei vielen Klubs. Der sogenannte Strohhalm-Cup bot zwar den Teams, die in der Liga knapp am Uefa-Cup vorbeigeschrammt waren, noch eine zweite Chance auf den internationalen Fußball, er fand allerdings auch parallel zur Saisonvorbereitung statt. „Wir mussten einen Spagat schaffen“, verdeutlicht Sidka.

Es birgt eine gewisse Tragik, dass er diesen Spagat anfangs schaffte und später doch noch scheiterte. Werder gewann den UI-Cup und war somit einer von drei UI-Cup-Siegern, die 1998 über diesen Umweg in den Uefa-Pokal einzogen. Die anderen beiden hießen FC Valencia und FC Bologna. Auch wenn er etwas in Vergessenheit geraten ist: Neben dem Europapokalsieg der Pokalsieger von 1992 ist der UI-Cup der zweite offizielle europäische Titel, den Werder in seiner Vereinsgeschichte holte. So schön dieser Erfolg vor exakt 20 Jahren war, er leitete allerdings zugleich Sidkas Entlassung ein. Denn in der Bundesliga lief es überhaupt nicht rund. Nach acht Spieltagen hatten die Bremer lediglich vier Punkte auf dem Konto, und Sidka musste gehen. „Wir hatten immer nur englische Wochen, von der Vorbereitung bis in den Herbst hinein“, sagt der heute 64-Jährige. „Das ging an die Substanz. Wir haben viele Ligaspiele erst in der Schlussphase verloren.“

Eine Abenteuertour

Über den UI-Cup schimpfen will er trotzdem nicht. „Wir wollten doch in den Europapokal, und deshalb wollten wir den UI-Cup auch unbedingt gewinnen“, betont Sidka. Er steht mit dieser Meinung nicht alleine da: Der damalige Werder-Verteidiger Sven Benken sieht den Wettbewerb ebenfalls positiv. „Wir haben in der Vorbereitung ansonsten ganz normal trainiert, und die UI-Cup-Spiele waren für mich eine gute Abwechslung. Ich spiele schließlich lieber als zu trainieren“, sagt er. Außerdem war der Wettbewerb für die Bremer eine kleine Abenteuertour durch Europa. Wann spielt man schon einmal gegen Inkaras Kaunas, Lommelse SK, Samsunspor oder Vojvodina Novi Sad?

Obwohl Werder für die zweite Runde gesetzt war, ging diese Europareise schon Anfang Juli los. Im Weserstadion war der neue Rasen noch nicht einmal angewachsen, also empfing Werder den FK Inkaras Kaunas im Oldenburger Marschwegstadion. 2400 Zuschauer sahen einen souveränen 4:1-Sieg und einen Doppelpack von Marco Bode. Im Rückspiel in Litauen mühten sich die Bremer zu einem 1:0.

Die nächste Station war das beschauliche Flandern. Werder siegte mit 3:1 beim SK Lommel in Belgien. Dieses Mal traf Adrian Kunz doppelt. Das Rückspiel in Oldenburg gewann Werder mit 2:1, freuen konnte sich Wolfgang Sidka darüber allerdings nicht, denn Christian Brand brach sich während der Partie das Schienbein. „Ich hatte keinen Abwehrchef mehr, noch keinen neuen Mittelstürmer und stand jetzt plötzlich auch noch ganz ohne Spielmacher da“, sagt Sidka. Brand war nämlich nach Andreas Herzog und Jurij Maximov schon der dritte offensive Mittelfeldspieler, der verletzt ausfiel.

Immerhin: Herzog war zwar noch nicht richtig fit, konnte im ersten Halbfinale gegen Samsunspor aber 48 Minuten lang mitmachen. Werder gewann mit 3:0 und verschaffte sich ein Polster für das Rückspiel. In der türkischen Stadt Samsun am Schwarzen Meer wollten 8000 Fans ihre Mannschaft mit allen Mitteln ins Endspiel schreien. „Dieses Spiel ist mir aus dem UI-Cup noch am besten in Erinnerung. Da ging es verdammt heiß her“, sagt Benken, der damals auf der Bank saß. Werder-Torwart Frank Rost kassierte einen Faustschlag. Bremer Spieler wurden bespuckt. Nach zwei Roten Karten gegen Samsunspor flogen Flaschen von den Rängen. Die Partie stand kurz vor dem Abbruch, konnte aber irgendwie beendet werden. Sidka betont: „Wir sind damit professionell umgegangen, sind ruhig geblieben und haben verdient mit 3:0 gewonnen.“

Der Hexenkessel von Novi Sad

Im Finale wartete anschließend der FK Vojvodina Novi Sad, eine Mannschaft aus Serbien, die ebenfalls für ihre fanatischen Anhänger bekannt war. Erst einmal wurde aber im Weserstadion gespielt, der Rasen war mittlerweile angewachsen. Ein Kopfballtor von Dieter Frey bescherte Werder einen 1:0-Erfolg, doch alle wussten: Der knappe Sieg würde im Rückspiel schwer zu verteidigen sein. Offiziell waren es 12 000 Zuschauer, die sich am 25. August 1998 in Novi Sad die Lunge aus dem Leib schrien. Werder-Manager Willi Lemke informierte allerdings den Uefa-Beobachter darüber, dass aus seiner Sicht deutlich mehr Menschen als erlaubt im Stadion seien.

Begrüßt wurden die Bremer von den gegnerischen Fans mit erhobenen Fäusten. Trainer Sidka setzte in diesem Hexenkessel auf eine Defensivtaktik, um den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen. Novi Sad erzielte jedoch früh den 1:0-Führungstreffer. Dass Werder doch noch den UI-Cup gewann, war Torsten Frings zu verdanken, zu der Zeit gerade einmal 21 Jahre alt. In der 62. Minute lupfte er den Ball kurz hoch und schoss ihn dann sehenswert zum 1:1-Endstand ins Netz.

Nach dem Abpfiff jubelte besonders Manager Lemke, denn Werder stand im Uefa-Cup, und dem Verein winkte eine nette Zusatzeinnahme. Trainer Sidka dagegen nahm den Erfolg nüchtern hin. „Wir haben nicht gefeiert. Ein paar Tage später stand ja schon das nächste Spiel an.“ Auch Sven Benken, der im Final-Rückspiel 90 Minuten lang zum Einsatz kam, kann sich an keine große Party erinnern. „Aber bei uns Spielern war natürlich die Vorfreude auf den Uefa-Cup groß“, erzählt der heute 48-Jährige.

Tatsächlich bescherte der Europapokal Werder zwei dieser großen Spiele, die jeder Fußballer liebt. Nachdem die Bremer in der ersten Runde den Außenseiter Brann Bergen aus Norwegen (0:2/4:0 nach Verlängerung) mit Mühe aus dem Weg geräumt hatten, wartete in der zweiten Runde Olympique Marseille. Der französische Topklub hatte nicht nur den deutschen Nationaltorwart Andreas Köpke im Kader, sondern auch die frischgebackenen Weltmeister Laurent Blanc, Christophe Dugarry und Robert Pirès.

"Die Stimmung war gigantisch"

Werder verkaufte sich gegen den Favoriten teuer. Im Weserstadion sicherte Andreas Herzog den Bremern mit seinem Treffer ein 1:1. Das Rückspiel vor 50 000 Zuschauern im Stade Vélodrome war dann ein ganz besonderes Erlebnis für die Werder-Spieler. „Die Stimmung war gigantisch. Ich weiß noch, wie alle Fans auf der Tribüne gleichzeitig hochgesprungen sind. Bei dem Anblick wurde einem schummrig“, schildert Benken. „Allein für dieses Erlebnis haben sich die Strapazen im UI-Cup gelohnt.“

Dass Benken immer noch von dieser Partie schwärmt, ist bemerkenswert, denn für ihn war es wahrlich kein schöner Abend. Der Abwehrspieler hatte mit seinem schnellen Gegenspieler Titi Camara große Probleme und sah in der 51. Minute die Gelb-Rote Karte. Selbst in Unterzahl schnupperte Werder danach noch am Weiterkommen, doch letztlich bedeutete eine knappe 2:3-Niederlage das Ausscheiden. Wolfgang Sidka sah die Partie in Marseille übrigens nur noch im Fernsehen. Er war direkt nach dem Hinspiel entlassen und durch Felix Magath ersetzt worden – nicht einmal zwei Monate, nachdem er mit Werder den UI-Cup gewonnen hatte. Seine bösen Vorahnungen hatten sich also bewahrheitet.