Da war diese eine Szene, in der sich eindrucksvoll zeigte, wie wichtig Ömer Toprak sein kann. Bei Werders Testspiel gegen Monza hatten sich die italienischen Drittligafußballer kurz vor der Halbzeit eigentlich schon bis vor das Tor durchkombiniert, doch dann bereinigte Toprak mit seiner Schnelligkeit und einer beherzten Grätsche die brenzlige Situation. Diese Aktion hatte Trainer Florian Kohfeldt wohl im Kopf, als er nach der Partie anerkennend meinte: „Defensiv war das sehr ordentlich von Ömer. Da waren ein, zwei Tacklings, bei denen du siehst: Das ist ein Verteidiger.“

Dass das Verteidigen in der Hinrunde die größte Werder-Schwäche war, ist hinlänglich bekannt. Nie blieben die Bremer ohne Gegentreffer und kassierten insgesamt erschreckende 41 Tore. Toprak musste zumeist zusehen, wie seine Mitspieler sich vergebens darum bemühten, die großen Löcher in der Abwehr zu stopfen. Aufgrund von Verletzungen bestritt der 30-Jährige nur vier Spiele. Seit dem Beginn der Wintervorbereitung ist der ehemalige türkische Nationalspieler nun komplett zurück im Training, doch nach der langen Ausfallzeit äußert sich Toprak im Mediengespräch erst einmal betont vorsichtig: „Ich muss von Tag zu Tag schauen, wie ich die Belastung verkrafte. Ich war lange draußen, im Grunde die komplette Hinrunde.“

Abstand gesucht

Gleich am zweiten Spieltag verletzte er sich an der Wade, fiel zwei Monate lang aus, bestritt dann zwei Spiele – und verletzte sich wieder an der Wade. Toprak konnte sein Pech zunächst nicht fassen. „Zweimal an derselben Stelle verletzt zu sein hat mich sehr enttäuscht“, blickt er zurück. Der Abwehrspieler suchte erst einmal Abstand und absolvierte Teile der Reha in Leverkusen, wo er früher spielte. „Ich habe das gebraucht. Es war gut, wegzugehen. Ich war enttäuscht und niedergeschlagen, aber man will den Mitspielern gegenüber positiv sein. Die Jungs sollten das nicht mitbekommen.“

Topraks lange Ausfallzeit war ein großes Thema bei Werder. Der Klub lieh den erfahrenen Verteidiger schließlich mit einer Kaufpflicht von Borussia Dortmund aus, um ausgemachte Defizite in der Defensive zu beheben, doch dann konnte er kaum spielen. Direkt nach dem Wechsel sei die Belastung bei Toprak womöglich nicht richtig dosiert worden, sagte Sportchef Frank Baumann kürzlich. „Das Regenerieren war in dem einen oder anderen Fall nicht so ausführlich, wie es sein müsste. Dadurch sind Verletzungen passiert. Spieler, die neu dazu kamen, wie Benni Goller und Ömer Toprak, hatten nach einer kurzen Zeit Muskelverletzungen. Das war sehr auffällig. Da war eine andere Intensität und Belastung im Training da.“

Der Sportchef räumte also Versäumnisse ein, Toprak selbst hält sich diesbezüglich lieber bedeckt. Er mache niemandem aus der medizinischen Abteilung einen Vorwurf, betont der 30-Jährige. „Die Verletzung ist passiert, obwohl ich aufgepasst habe. Ich kann es nicht mehr ändern.“ Toprak will lieber nach vorne blicken. Die Zeit fernab von Bremen half ihm dabei, sich neu zu fokussieren. Kurz vor der Winterpause kehrte er dann voller Entschlossenheit zurück, arbeitete über Weihnachten weiter für sein Comeback und gönnte sich keine Feiertagspause. „Die Wade muss jetzt stabil sein und dafür ist ein guter Aufbau wichtig“, verdeutlicht er.

Vorsicht mit der Wade

So ganz ist das Vertrauen in den Körper allerdings noch nicht zurück, das wird deutlich, wenn Ömer Toprak spricht. „Ich brauche jede Einheit, um die Jungs noch besser kennenzulernen“, sagt er etwa und fügt dann hinzu: „Es geht darum, jede Einheit mitzumachen, aber immer mit Augenmaß und dem Wissen, dass ich etwas an der Wade hatte. Ich muss aufpassen, dass ich gesund bleibe.“ Bislang hat das im Trainingslager gut funktioniert. „Es war sehr wichtig, dass er den ersten Trainingsblock komplett absolvieren konnte“, unterstreicht Kohfeldt. Und Toprak sagt: „Ich mache gute Fortschritte und bin sehr zufrieden. Dass bei mir noch was fehlt, ist klar.“

Dabei geht es nicht nur um die körperliche Verfassung, sondern auch um das Verständnis mit den Teamkollegen. Im Training lässt Kohfeldt immer Toprak und Niklas Moisander zusammenspielen, damit sich die neue Stamm-Innenverteidigung schnell findet. Beim 2:2 gegen Monza bildeten die beiden mit Sebastian Langkamp 50 Minuten lang eine Dreierkette. „Es geht nicht nur um Niklas und mich. Ich muss allgemein ein Gefühl für die Mitspieler entwickeln, das brauche ich. Das ist besonders in Drucksituationen wichtig“, erklärt Toprak. Gegen Monza passte er den Ball unter Gegnerdruck lieber noch zum Torwart zurück, das fiel auch Kohfeldt auf: „Der Ball muss schneller laufen. Die Ballhaltezeit muss er noch verkürzen. Er hat noch Potenzial nach oben, aber das ist normal.“

Etwas Zeit ist ja auch noch. Die gesamte Planung ist bei Toprak auf den Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf am 18. Januar ausgerichtet. „Das ist das große Ziel“, sagt er. Und Kohfeldt erklärt: „Im Testspiel gegen Hannover am Sonntag soll er mindestens 45 bis 60 Minuten spielen, vielleicht sogar länger. Dann hat er eine gute Chance. Ich traue ihm zu, dass er gegen Düsseldorf in der Startelf steht.“ Natürlich weiß Toprak nur zu gut, dass jetzt viele Hoffnungen auf ihm ruhen. Kommt er in Topform, kann er für die bislang fehlende Schnelligkeit, Robustheit und Kopfballstärke in Werders Abwehrzentrum sorgen. Der Innenverteidiger nimmt die ihm zugedachte Führungsrolle verbal zumindest schon an und betont: „Ich bin der Erste, der vorangehen will, damit es in der Rückrunde anders läuft.“