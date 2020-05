Nick Woltemade und Johannes Eggestein gehörten zu den fünf Werder-Spielern, die gegen Leverkusen eingewechselt wurden. (nordphoto)

Von einem Joker kann man bei Werder schon länger nicht mehr sprechen, wenn es um Einwechselspieler geht. Nicht ein einziges Tor gelang einem eingewechselten Bremer Profi in der laufenden Saison, daran änderte sich auch bei der Heimpleite gegen Leverkusen nichts. Trainer Florian Kohfeldt nutzte zwar die Regeländerung voll aus und brachte fünf frische Akteure, doch Johannes Eggestein, Josh Sargent, Nick Woltemade, Fin Bartels und Yuya Osako hatten allesamt kaum einen Einfluss auf das Spiel. Sportchef Frank Baumann nahm die verhinderten Joker in Schutz und sagte: „Für den einen oder anderen Einwechselspieler war es nicht ganz so leicht, beim Stand von 1:3 oder 1:4 ins Spiel zu kommen gegen einen wirklich guten Gegner.“

Trotzdem bleiben die fehlenden Impulse von der Bank ein Bremer Problem, das sich durch die gesamte Saison zieht. Da nun fünfmal gewechselt werden darf, vergrößert sich Werders Nachteil sogar noch. Leverkusen brachte Topspieler wie Leon Bailey oder Karim Bellarabi, der prompt das 4:1 vorbereitete. Baumann konnte da nur ein wenig neidisch feststellen: „Bayer hat auf der Bank eine andere Qualität zur Verfügung. Ein deutscher Nationalspieler wie Jonathan Tah ist gar nicht zum Einsatz gekommen. Die fünf Auswechslungen bringen den Topklubs einen Vorteil, weil ihre Kader deutlich breiter aufgestellt sind.“

Ein Topklub ist Werder schon lange nicht mehr. Um einen Kader wie Leverkusen zusammenzustellen, fehlt das nötige Geld. Dennoch würden zumindest ein wenig mehr personelle Alternativen im Aufgebot Trainer Kohfeldt zweifellos die Arbeit erleichtern. Zu dünn besetzt sei der Kader aber nicht, betonte Baumann und blickte voraus: „Wir werden in Kürze wieder Alternativen haben. Davy Klaassen kommt nach seiner Gelbsperre zurück. Und Ludwig Augustinsson wird sehr bald auch wieder dabei sein.“