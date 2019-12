Die Bundesliga ist eine nervenschwache Drama-Queen. Mehrere „Schicksalsspiele„ wurden schon wieder rausposaunt, zum Beispiel andauernd für Dortmunds Trainer Favre. Hätte Werder am letzten Sonntag das herrliche Spiel in Wolfsburg verloren, würden jetzt vor der Partie gegen Paderborn zu viele Leute zuviel von „Schicksalsspiel“ sabbeln. Obacht: es gibt keine „Schicksalsspiele„. Irgendein wohlstandsverwahrlostes Raupenhirn hat diesen Begriff aufgebracht. Jemand, der nie „Schindlers Liste“ oder „Die Brücke„ gesehen hat. Schicksal und Spiel - das passt zusammen wie Stephen Hawking und „Bauer sucht Frau“. Wer dieses dämliche Wort noch mal benutzt, zahlt gefälligst einen kompletten Phrasenschwein-Inhalt an die Bremer Suppenengel.

Werders Sieg in Wolfsburg hat nach kalten Tagen durchgewärmt. Und mir einen fast schon weihnachtlichen Moment beschert. Was da in der der VW-Arena in der 76.Minute passierte, werde ich noch lange feiern. Es steht exemplarisch für das, was die aktuelle Werder-Haltung für mich ausmacht. Wolfsburg hatte kurz zuvor ausgeglichen, Coach Kohfeldt (nennt den eigentlich irgendwer Coko?) wechselt aus. Er bringt den Stürmer Sargent für den defensiven Bargfrede. Ein Signal des Mutes: wir verbarrikadieren uns nicht, wir wollen gewinnen. Um das zu unterstreichen, hetzt wenig später auch noch Perus blondester Vollblutstürmer auf den Acker. Fünf Minuten danach erzielt Rashica den Siegtreffer. Das hätte auch nach hinten losgehen können - ist es aber nicht.

Verteidigungsminister Moisander

Mut ist ein zentraler Begriff bei Werder, den Kohfeldt fest eingepflanzt hat. Gute Trainer zeigen den Weg und gehen ihn dann konsequent. Zittern, zagen, zaudern - das gib's bei Werder nur bei ruhenden Bällen. Da wackeln manchmal gestandene Männer bibbernd durch den Strafraum, dass man sich an Sechstklässler auf dem 10-Meter-Brett erinnert fühlt. Schon 11 Standardgegentore, so viele wie in der gesamten letzten Saison! Auch bei Kopfballgegentoren ist Werder top, also Flop, neun mal schädelte der Gegner ein - erstaunlich bei Abwehrspielern, die Langkamp, Lang und Groß heißen. Aber nur Mut: wenn Verteidigungsminister Moisander zurückkehrt, sollte das Problem kleiner werden.

Mut ist das Wagnis, mehr zu können, als man kann. So hat ein Sportlehrer versucht, uns junge Pubertiere anzustacheln, damals, als Bremen für mich noch eine Weltstadt weit weg war. Hat oft geklappt, außer in der 6. Klasse am 10-Meter-Brett.

Aufgepasst vor Paderborn

Werder muss weiter mutig sein. Wer bei den Europacup-Teilnehmern Dortmund, Frankfurt, Leverkusen und Wolfsburg ungeschlagen bleibt und auch noch jeweils mindestens zwei Tore erzielt, der kann mehr, als ein 13. Tabellenplatz vermuten lässt.

Jetzt kommt Paderborn, Tabellenletzter mit weniger Punkten als mein Nachbar in Flensburg. Aber: da kommt ein Team, das schon gegen alle vier deutschen Champions-League Teams in dieser Saison auch mindestens zwei Tore erzielt hat, ein Team mit dem Mut der Verzweiflung.

Werders Mut orientiert sich nach oben. Da hilft doch, was als Wahlspruch hoch oben an der Bremer Handelskammer prangt: „buten un binnen - wagen un winnen". Das steht da seit 1899, übrigens auch dem Gründungsjahr von Werder. Das kann doch kein Zufall sein?!

Zur Person

Lou Richter (59)

wurde durch die Moderation der Sat.1-Sportsendung „Ran“ bekannt. Im wöchentlichen Wechsel mit Thomas Eichin, Jörg Wontorra, Christian Stoll und Klaus-Dieter Fischer schreibt Lou Richter in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.