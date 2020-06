Die letzte Kurskorrektur gab es am vergangenen Sonntag. Nachdem Werder das elfte von 15 Heimspielen 0:1 gegen den VfL Wolfsburg verloren hatte, verkündete Florian Kohfeldt, nun würde es nicht mehr um den direkten Klassenerhalt gehen, sondern um eine Umleitung dorthin. „Der Nichtabstiegsplatz ist jetzt ein Stück weg, da muss man ehrlich sein“, sprach Kohfeldt. „Wir haben noch vier Spiele, um das realistische Ziel Relegation zu erreichen.“

Angetreten waren die Bremer vergangenen Sommer mit der Zielsetzung, in die Europa League einzuziehen, was im Normalfall das Erreichen der Plätze fünf und sechs bedeutet. Irgendwann im Spätherbst führte Frank Baumann den Begriff Zwischenziel ein. Dahinter stand der Plan, „bis zur Winterpause den Punkteabstand nach oben möglichst zu verkürzen“.

Beschwörungen werden zu hohlen Phrasen

Als dieser fehlschlug, wurde irgendwann der Klassenerhalt als Ziel ausgerufen. Nun, vier Spieltage vor Ende der in vielerlei Hinsicht schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte, wird der Kurs erneut korrigiert und die Relegation angepeilt. Das war es dann auch, weiter nach unten lässt sich nichts mehr schrauben. Daran werden sich die sportlich Verantwortlichen messen lassen müssen.

Rechnerisch ist noch alles möglich. Kohfeldt und Frank Baumann sagen immer wieder, dass sie überzeugt sind, am Ende die Klasse zu halten. Sie beschwören das „wir werden es schaffen“ wie ein Mantra, damit nur niemand im Team auf die Idee kommt, zu zweifeln. Ohne Leistungen auf dem Platz, die zu diesem Satz passen, verkommt er jedoch mehr und mehr zu einer hohlen Phrase. Er wird nicht wahr, nur weil er hundertfach ausgesprochen wird, dazu gehört ein bisschen mehr.

Einen Plan B gibt es bei Werder nicht

Rechnerisch ist noch alles drin, wie gesagt. Vielleicht klappt es am Ende und Werder bleibt über die Relegation in der Liga. Aber was passiert, wenn nicht? Ein einfaches „Weiter so“ kann es nicht geben.

Die Zukunft Kohfeldts scheint nicht mehr unmittelbar mit der Frage der Klassenzugehörigkeit zusammenzuhängen. Er selbst weicht aus, wenn es um dieses Thema geht. Vielleicht, weil er es tatsächlich noch nicht weiß. Es ist auch zu hören, dass Kohfeldt im Sommer seine Zeit bei Werder so oder so beendet. Abstiegskampf ist ein Härtetest in vielen Belangen, dabei kann auch zu Bruch gehen, was zuvor für unkaputtbar gehalten wurde.

Einen Plan B gibt es bei Werder nicht. Gerüchte, dass Thomas Schaaf übernehmen könnte, der als Technischer Direktor weitgehend in der Nachwuchsarbeit wirkt, sind haltlos und waren es immer. Die Frage ist, ob es allein um die Personalie des Trainers geht oder um viel mehr gehen sollte.

Die sportliche Bilanz geht einher mit der Personalpolitik, der Zusammenstellung des Kaders. In erster Linie ist das die Verantwortung Baumanns, wenngleich es in enger Abstimmung mit Kohfeldt passierte. Es sind viele Fehleinschätzungen getroffen worden, zum einen, was die Prognose betrifft zur Entwicklung von Spielern, die bereits da waren. Zum anderen von denen, die geholt wurden. Der Kader ist falsch zusammengestellt worden. Allein Kohfeldt in die Verantwortung zu nehmen, wäre zu kurz gegriffen.

Beim Abstieg bedarf es in vielen Bereichen eines Umbruchs

Es eine Freundschaft zu nennen, was Baumann und Kohfeldt verbindet, wäre wohl nicht ganz zutreffend. Und doch einen sie in vielen Bereichen ähnliche Ansichten, auch als Privatmenschen. Baumann hat nie Zweifel an Kohfeldt geäußert, er hat wieder und wieder erklärt, in ihm den richtigen Trainer zu sehen. Und hat damit sein Schicksal – ob bewusst oder nicht – an das von Kohfeldt geknüpft. Ein gemeinsamer Neuanfang nach einem Abstieg ist kaum vorstellbar.

Und noch jemand steht für diese Konstellation: Marco Bode, seit Oktober 2014 Vorsitzender des Aufsichtsrates. Bode war der Erste, der festlegte, auch den Weg in die Zweitklassigkeit gemeinsam anzutreten. Das war Ende der Hinrunde und sorgte für Kritik, es wurde als Freifahrtsschein gewertet. Scheitert Werder beim Unterfangen, die Klasse zu halten, werden auch Fragen zu Bodes Rolle, zu seiner Verantwortung gestellt werden.

Steigt Werder ab, bedarf es in vielen Bereichen eines Umbruchs.