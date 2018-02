Für eine sportliche Bewertung ist es ein bisschen früh. 130 Minuten hat Milot Rashica in zwei Spielen für Werder auf dem Rasen gestanden. Etwas zu dünn für eine seriöse Leistungsbilanz. Noch dünner ist der Arbeitsnachweis Sebastian Langkamps, ebenfalls als Winterverpflichtung gekommen. Gegen Schalke war er lediglich ein paar Sekunden im Einsatz, in Leverkusen waren es immerhin sieben Minuten. Allerdings im Sturm, wo der kopfballstarke Verteidiger vergeblich auf Flanken lauerte.

Noch nie hat Werder derart viel Geld in der Winterpause investiert wie in Rashica und Langkamp, um die sportlichen Ziele zu erreichen. Ganz so viel wie bisher kolportiert, war es aber doch nicht.

Langkamp, so der Plan, soll Milos Veljkovic unter Druck setzen, den Konkurrenzkampf schüren, und ihn vielleicht sogar gewinnen. Dass der aus Berlin gekommene Innenverteidiger nicht erste Wahl für diese Position war, hat er selbst verraten. Seinen Wechsel bezeichnete er bei seiner Vorstellung in Bremen als „Nacht und Nebel-Aktion“. Wunschkandidat war Serdar Tasci, bis Sommer bei Spartak Moskau unter Vertrag. Und da lag wohl das Problem: In Russland werden Gehälter gezahlt, die für Klubs wie Werder nach Phantasie-Summen klingen. Zwei Millionen Euro wollte Tasci in Bremen verdienen - netto. Eine Summe, die nicht mal Max Kruse verdient. Dazu sollen die Verhandlungen mit Tascis Berater, einem Verwandten des Spielers, kompliziert gewesen sein, ist zu hören.

Klassenerhalt spielt eine Rolle

Langkamp ist die deutlich günstigere Variante. Eine Millionen Euro zahlt Werder nach Informationen von MEIN WERDER an Hertha BSC, 300.000 Euro könnten hinzukommen. Ob sie fällig werden, hängt vom Klassenerhalt Werders ab und der Anzahl von Langkamps Einsätzen. Bisher stand eine Ablösesumme zwischen zwei und drei Millionen Euro für den 30-Jährigen im Raum. Und er ist wohl auch die sympathischere Lösung, zumindest erzählen es die Verantwortlichen so. Ein Spieler mit Köpfchen, zurückhaltend, bodenständig, kein Bling-Bling-Typ mit Hang zu zweifelhaften Posen in sozialen Netzwerken.

Günstiger als vermutet ist auch Rashica. Niederländische Quellen berichteten im Zuge des Transfers von acht Millionen Euro Ablöse für Vitesse Arnheim, die als fixe Summe fällig werden. Und aus denen sogar zehn Millionen werden könnten im Falle eines erfolgreichen Weiterverkaufs. Auch diese Zahl ist zu hoch. Sieben Millionen Euro kostet der Kosovare nach Informationen von MEIN WERDER. Leistungsabhängig können daraus acht Millionen werden. Das ist aber derzeit ziemlich utopisch - dafür müsste Werder den internationalen Wettbewerb erreichen.