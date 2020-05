Werder Bremen ging am Freitag in Sachen Corona-Tests an die Öffentlichkeit. (nordphoto)

Paukenschlag in Bremen: Nun ist auch Werder vor dem Re-Start der Bundesliga vom Thema Coronavirus betroffen - und zwar schon seit einigen Tagen. Am Freitag beendete der Verein die Geheimhaltung und bestätigte, dass es einen positiven Corona-Test im „persönlichen Umfeld“ eines Werder-Profis gegeben hat. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Bremen kam der Spieler in eine 14-tägige häusliche Quarantäne und trainiert derzeit nicht mit der Mannschaft.

Der Spieler selbst, dessen Namen Werder nicht nennen mag, sei inzwischen zweimal negativ getestet worden. Auch alle übrigen Tests in der Mannschaft und im Umfeld seien negativ verlaufen. Alle Mitglieder der Mannschaft und des Funktionsteams wurden bisher fünf Mal getestet.

Werder-Manager Frank Baumann erklärte dazu: „Es besteht keinerlei Risiko für unsere Mannschaft und den Staff. Das Vorgehen zeigt, dass das medizinische Konzept greift, infizierte Personen frühzeitig ermittelt werden können und dann die nötigen Maßnahmen ergriffen werden.“