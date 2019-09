Die Gelegenheit ist günstig, das Leid der anderen kann urplötzlich zum eigenen Glück führen. Christian Groß hat es erlebt – Benjamin Goller hat nun nachgezogen. Der 20-Jährige kam in den Genuss seines Bundesliga-Debüts, beim 2:1-Erfolg gegen Union Berlin durfte er noch ein paar Minuten ran. Nicht nur als schmückendes Beiwerk, Goller musste in der heißen Schlussphase den Sieg mit ins Ziel bringen.

„Im ersten Teil seiner Vorbereitung habe ich ein großes Vertrauen zu ihm gefasst“, begründete Trainer Florian Kohfeldt die Hereinnahme. „Wir wollten nochmal Geschwindigkeit auf der Seite haben, weil es bei Leo Bittencourt einfach nicht mehr ging.“ Goller war im Sommer vom FC Schalke 04 gekommen, bei den Gelsenkirchenern kam er sogar einst von Beginn an in den Genuss eines Champions-League-Spiels gegen Lokomotive Moskau. Weitere Einsätze bei den Profis blieben jedoch aus, dann klopfte Werder an.

Ein Tor im Test gegen Darmstadt

Im Trainingslager im Zillertal setzte Goller dann erste Akzente, Höhepunkt war ein Treffer im Test gegen Darmstadt. Doch danach wurde es ruhig um ihn. Der Grund war – natürlich – eine Verletzung. Doch die ist auskuriert, die Zeit auf den Reha-Plätzen am Weserstadion vorbei. Nun ist er wieder dicht dran, und er möchte es auch gern bleiben. Die paar Minuten gegen Union sollen erst der Anfang gewesen sein.