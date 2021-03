Die Absage des Pokalspiels gegen Regensburg sei die richtige Entscheidung, findet Werder-Sportchef Frank Baumann. (nordphoto / gumzmedia)

Endgültige Gewissheit herrschte am Montag erst um 17.20 Uhr – nämlich in dem Moment, als der Deutsche Fußball Bund (DFB) auf seiner Internetseite offiziell mitteilte: „Jahn in Quarantäne: Viertelfinale Regensburg vs. Bremen abgesagt“. Auch für Werders Sportchef Frank Baumann endete damit ein, wie er selbst sagte, „sehr aufregender Tag“.

Weil beim SSV Jahn Regensburg am Morgen mehrere Corona-Fälle bekannt geworden waren, schickte das örtliche Gesundheitsamt schließlich den kompletten Kader sowie Trainer- und Betreuerstab für die kommenden 14 Tage in Quarantäne, was für den DFB letztlich die formale Grundlage für die Absage des für Dienstag, 18.30 Uhr, angesetzten Pokalspiels war. „Die Entscheidung ist natürlich absolut verständlich. Es ist richtig, auf Nummer sicher zu gehen, damit kein Risiko für die Beteiligten entsteht“, betonte Baumann, dessen Tag zuvor vor allem deswegen „sehr aufregend“ gewesen war, weil er und seine Bremer gedanklich lange zweigleisig hatten fahren müssen.

Nachdem Christian Keller, Regensburgs Geschäftsführer Profifußball, bereits am Vormittag während einer Pressekonferenz von den Corona-Fällen innerhalb seines Clubs berichtet und eine Spielabsage für wahrscheinlich erklärt hatte, dauerte es noch über sieben Stunden, ehe die Absage offiziell war. „Das Gesundheitsamt hat natürlich das Tempo vorgegeben“, berichtete Baumann. Die Behörde hatte zunächst eine Isolation für die Regensburger angeordnet und sich darum bemüht, die Kontaktpersonen der Infizierten zu ermitteln. Erst als dieser Vorgang abgeschlossen war, verhängte das Amt eine Quarantäne-Anordnung.

In Bremen herrschte in der Zwischenzeit große Ungewissheit. Kommt es zur erwarteten Absage oder wird vielleicht doch gespielt? Werder hatte eigentlich am Mittag mit dem Flieger in Richtung Bayern abheben wollen, verschob dann den Flug auf den Abend, schickte die Spieler nach dem Training im „Stand-by-Modus“ nach Hause, um die Reise letztlich doch zu canceln. „Insgesamt war das für uns kein großes Problem“, berichtete Baumann, der übrigens auch der nun bevorstehenden Termin-Findung für das Nachholspiel gelassen entgegenblickt.

„Im Pokal ist ein Nachholspiel kein so entscheidendes Thema“, sagte der 45-Jährige und verwies darauf, dass die Partie ja so oder so unter der Woche ausgetragen wird – anders als nach Spielausfällen in der Bundesliga, die in der Regel von einem Samstag oder Sonntag auf einen Dienstag oder Mittwoch wandern, was für die Vereine eine nicht sonderlich beliebte zusätzliche Englische Woche entstehen lässt. Werder kann bekanntlich ein Lied davon singen. In der vergangenen Saison war genau das mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt passiert, in der laufenden Serie ganz aktuell mit der Auswärtspartie in Bielefeld (siehe Text auf dieser Seite). Das Regensburg-Spiel sei jetzt aber „nur verschoben“, meinte Baumann von einer Woche in eine andere.

In welche genau, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich ist aber ein Termin Anfang/Mitte April. Der Spielplan lässt DFB und Vereinen bei der Suche durchaus etwas Luft, da das Pokal-Halbfinale ohnehin erst für das Wochenende 1./2. Mai geplant ist. Ausgelost werden die Paarungen aber schon am Sonntag (18.30 Uhr/ARD-Sportschau), damit wird Werder den Gegner für ein mögliches Halbfinale schon kennen, bevor das Viertelfinale gespielt ist.

Wie sich die Corona-Lage allgemein und speziell auch innerhalb des Profifußballs bis dahin entwickelt hat, bleibt allerdings abzuwarten. Das Pikante am Regensburger Fall: Bei Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic war bereits am Freitag eine Corona-Infektion bekannt geworden, ehe sich am Wochenende herausstellte, dass sich der 38-Jährige mit der britischen, hochansteckenden Variante des Virus infiziert hat. Der Schluss liegt also nahe, dass auch die neuen Regensburger Fälle auf die Mutante zurückgehen. Jahn-Geschäftsführer Keller befürchtet bereits, dass die bisherigen Schutzmaßnahmen des DFL-Hygienekonzepts gegen das mutierte Virus „nicht mehr stark genug“ sein könnten. Er betonte: „Wir waren nicht weniger vorsichtig und weniger achtsam, es ist alles so gelaufen wie immer.“

Frank Baumann wollte am Montagabend nicht bewerten, ob mit der Mutante auch auf den Profifußball ein großes Problem zukommt. „Ob eine generelle Veränderung des Hygienekonzepts erforderlich ist, müssen Experten beurteilen“, sagte er – bezeichnete den Regensburger Fall aber auch als „Warnschuss für den Fußball“. Baumann: „Das zeigt, dass wir als Fußball weiter sehr vorsichtig sein müssen, sowohl im Kreise der Mannschaft als auch privat, denn die Pandemie ist nicht vorbei. Wir können nur mahnen, damit das Virus, egal in welcher Mutation, keinen Einlass ins Weserstadion findet.“