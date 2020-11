Milot Rashica schwächelte auch gegen St. Pauli, doch die Hoffnung auf Besserung ist weiterhin groß. (nordphoto)

Der Treffer war wirklich schön. Milot Rashica ging ein paar Schritte, wurde von den Verteidigern des FC St. Pauli nicht angegriffen und versenkte den Ball mit einem strammen Distanzschuss im gegnerischen Netz. Der Haken an der Sache: Die Szene stammt eben nicht aus dem jüngsten Test gegen die Hamburger, sondern ist bereits knapp zweieinhalb Monate alt, als sich die beiden Mannschaften bereits in Lohne begegneten. Seinerzeit gab es schon reichlich Trubel um Werders Angreifer, danach wurde es nicht weniger ruhig. Zumindest abseits des Platzes. Auf dem Rasen herrscht nämlich weitgehend Flaute, am Freitag war das kaum anders.

Nun steht Milot Rashica fraglos stets unter besonderer Beobachtung, wenn er den Rasen betritt. Seit seinem gescheiterten Wechsel zu Bayer Leverkusen schwingt immer unterschwellig der Verdacht mit, dass er sich bei seinem Doch-noch-Arbeitgeber vielleicht nicht mehr ganz so doll reinhängt und nun einfach auf die nächste Transferphase im Winter wartet. Die Verantwortlichen bei Werder bemühen sich redlich, diesen Gedanken zu zerstreuen. Hilfreiche Argumente liefert Rashica allerdings nicht.

Keine körperlichen Ausreden mehr

Nach auskurierten Knieproblemen stand er in der laufenden Bundesligasaison bislang drei Mal auf dem Feld, einmal von Beginn an. Nachhaltig in Erinnerung geblieben sind seine Leistungen nicht. Jedenfalls nicht positiv. Dem kosovarischen Nationalspieler fehlt derzeit die Bindung zum Bremer Spiel, zu häufig verstrickt er sich in Einzelaktionen, mit denen er sich das nötige Selbstvertrauen und ein Erfolgserlebnis holen möchte. Gelingen die Alleingänge, wird niemand mosern, so aber wirken seine Auftritte unglücklich. Mindestens.

Florian Kohfeldt hat die Hoffnung dennoch nicht aufgegeben, dass Rashica zeitnah wieder an die Klasse vergangener Tage anknüpft. Werders Cheftrainer bemüht dafür sogar eine eigene Zeitrechnung. „Es ist für ihn so etwas wie das letzte Testspiel in der Vorbereitung gewesen, jetzt geht es rein“, sagte er am Freitag nach der Partie gegen St. Pauli. Rashica hat verletzungsbedingt im Sommer einige wichtige Trainingseinheiten verpasst, diese Lücke soll er nun mit einiger Verspätung aufgeholt haben. „Er hat mehr Rhythmus bekommen, hat jetzt wieder 70 Minuten mehr in den Beinen. Körperlich darf es da also bald keine Ausreden mehr für alle Seiten geben“, sagte Kohfeldt.

Gut möglich also, dass Milot Rashica demnächst auch wieder über 90 Minuten in der Liga ran darf. Vielleicht ja schon in München, wo der 24-Jährige im Dezember 2019 einen herrlichen Treffer erzielte. Einer, der sogar noch viel schöner war als der von jenem Augusttag in Lohne. Auch wenn Werder am Ende gegen die Bayern mit 1:6 verlor. Es sind Szenen wie diese, die Florian Kohfeldt den Glauben an Rashica geben. „Ich bin weiterhin optimistisch, dass er jetzt seine Leistung bringt.“