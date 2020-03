„Das ist eine Entscheidung des Senats, der wir natürlich folgen und die wir respektieren“, sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. „Wir können sie nachvollziehen und akzeptieren sie.“ Nun hatte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer am Dienstagmittag angeregt, den kommenden Spieltag sogar komplett zu verschieben. „Das sind Überlegungen, die darauf abzielen, mögliche wirtschaftliche Folgen dieser Geisterspiele abzufedern“, sagte Hess-Grunewald. „Das ist auf den ersten Blick auch etwas sehr Nachvollziehbares, aber man muss dabei auch wissen, dass solch ein Schritt nicht automatisch zur Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden führt. Im Gegenteil: Das könnte sogar andere wirtschaftliche Folgen haben.“ Der 59-Jährige nannte stellvertretend auftretende Regressforderungen von Sponsoren oder Fernsehanstalten.

Eine nicht ganz unwichtige Frage ist allerdings auch, wie die Fans entschädigt werden, die für die Partie am Montag eigentlich im Besitz eines Tickets sind. „Wir müssen die Tageskarten erstatten und auch mit unseren Dauerkartenkunden eine faire Lösung finden“, kündigte Hess-Grunewald ein und deutete als eben jene Lösung eine anteilige Vergütung an. „Ebenso mit unseren Sponsoren und Partnern. Das sind finanzielle Nachteile, die im siebenstelligen Bereich pro Spiel liegen.“

Klärung der Sicherheitsfragen

Ganz unwahrscheinlich ist es allerdings nicht, dass einige Werder-Anhänger am kommenden Montag trotzdem am Osterdeich auftauchen, um außerhalb des Stadions für Stimmung zu sorgen. „Das ist eine Herausforderung, die wir alle noch nicht hatten“, sagte der Vereins-Chef. „Natürlich könnte es sein, dass sich eine relevante Anzahl an Fans am Stadion einfindet und die Mannschaft unterstützen, den Bus in Empfang nehmen möchte. Das ist aber etwas, was wir in der Sicherheitsbesprechung Ende der Woche klären werden.“ Dabei werde es auch darum gehen, in welchem Umfang Polizeikräfte angefordert werden müssten.

Es ist also das nächste Problem, das Werder zu lösen hat. Und es ist bekanntlich nicht das einzige. Sportlich läuft es in der Liga nicht, der mühsame Weg zum Klassenerhalt wird zusätzlich dadurch erschwert, dass es noch ein nicht terminiertes Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt zu absolvieren gibt. „Es kumulieren sich einige Dinge um uns - und das ist natürlich gar nicht schön“, sagte Hess-Grunewald. „Aber auch wenn wir jetzt jammern, werden wir keine Punkte bekommen. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir nicht in dieser Situation wären, sondern alle einen normalen Spieltag hätten. Aber so ist es leider nicht.“

Um weitere Nachteile für sämtliche Klubs zu vermeiden, sei eine gesamtheitliche Regelung daher enorm wichtig. „Es wäre mehr als unglücklich, wenn es keine deutschlandweit einheitliche Lösung gäbe“, sagte Hubertus Hess-Grunewald. „Nicht umsonst gibt es Montag auch eine außerordentliche DFL-Versammlung. Alle Vereine stehen vor ähnlichen Fragen.“