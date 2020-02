An der Kulisse fehlt es nie in Bremen: Auf die Fans war in dieser Saison für Werder immer Verlass. (nordphoto)

Die Kulisse wird wieder toll. 42 100 Zuschauer kommen am Sonnabend ins ausverkaufte Weserstadion. Das Flutlicht leuchtet auch wieder, selbst bei einem Nachmittagsspiel, es ist ja erst Februar. Doch dann hören die Gemeinsamkeiten schon auf. Der Gegner strahlt nicht so hell wie Borussia Dortmund. Union Berlin stellt sich als Aufsteiger vor. Und es ist kein prickelndes Pokalspiel, sondern ein Kellerduell in der Bundesliga, wo Werder seit dem 1. September (3:2 gegen Augsburg) auf einen Heimsieg wartet. Damals, am dritten Spieltag, hätte niemand geglaubt, dass diese Mannschaft bis in den Februar hinein auf den nächsten Dreipunkte-Erfolg im Weserstadion warten würde.

Um nun diese faszinierende Stimmung aus dem Pokalspiel gegen Dortmund ins Wochenende zu retten, kam Florian Kohfeldt sogar eine List in den Sinn. „Ich habe kurz überlegt, ob wir einfach die Banner aus dem DFB-Pokal im Stadion hängen lassen“, verriet Werders Trainer, „aber da hat der Vertrieb mich gestoppt.“ Was schade ist. Denn die besondere Pokal-Atmosphäre scheint die Mannschaft anzutreiben, kurioserweise kann sie in diesem Wettbewerb eine makellose Heimbilanz vorweisen: drei Spiele (Delmenhorst, Heidenheim, Dortmund), drei Siege, 13:4 Tore. Doch dazwischen gab es in der Liga viele bodenlose Darbietungen, meist ohne ein einziges eigenes Tor, zum Beispiel gegen Paderborn (0:1), Mainz (0:5) oder zuletzt Hoffenheim (0:3).

Das Stadion ist wieder positiv besetzt

Den Spagat zwischen Dortmund, Pokal, und Union, Bundesliga, muss nun auch Kohfeldt schaffen, schließlich braucht Werder mit Blick auf den Terminplan der kommenden Wochen mit Ligaspielen gegen Leipzig und Dortmunds A-Mannschaft dringend einen Sieg. Der Trainer führt deshalb ein Leben im Konjunktiv: „Es könnte ein wichtiger Faktor gegen Union werden, dass das Weserstadion in unseren Köpfen wieder positiv besetzt ist, das haben wir am Dienstag geschafft. Das würde ich gerne mit in den Samstag nehmen.“

Ein wenig klingt er dabei, als würde er die Zutaten für einen guten Kräutertee auswählen. „Auf die Mischung kommt es an“, betont Kohfeldt in der Vorbereitung auf das Duell mit Union. „Man darf nicht in die Verführung geraten, zu sagen, das wird jetzt wieder genauso“, mahnt der Trainer, „andererseits sollte man jetzt aber auch nicht in die Haltung verfallen, gar nicht mehr an das BVB-Spiel zu denken oder gar nichts mitnehmen zu wollen.“ Das Spiel gegen Dortmund könne sehr viel Positives bei Werder bewirken, in Sachen Selbstvertrauen, aber auch beim Glauben an die eigene Spielidee. „Die Mischung daraus ist wichtig“, sagt Kohfeldt, „dass wir wissen, eine gewisse Qualität nachgewiesen zu haben und wie wir kämpfen können – und dass wir trotzdem wissen, dass es gegen Union ein anderes Spiel wird. Sowohl von den Räumen her, als auch von der taktischen Herangehensweise.“

Union hat Selbstvertrauen

Das will zwar kaum jemand hören nach den beschwingten Stunden des Pokalabends. Es trifft aber trotzdem zu. Am Dienstag war Werder „krassester Außenseiter“, wie Kohfeldt es nennt. Gegen Union ist Werder Favorit und muss mehr selbst mit dem Ball agieren. Und das gegen eine Mannschaft, die mit Selbstvertrauen anreist. Nicht nur wegen der sensationellen 23 Punkte, die dem Aufsteiger zu diesem Zeitpunkt kaum jemand zugetraut hätte. Sondern auch hier wegen des DFB-Pokals. Kohfeldt ahnt, dass Unions 1:0-Erfolg am Mittwochabend in Verl „ebenfalls so ein Positiverlebnis war, das ist auch kein Alltag für diesen Verein, im Pokal-Viertelfinale zu stehen“.

Die Mannschaftssitzung dürfte dabei helfen, die Sinne zu schärfen. Kohfeldt zeigt seinen Spielern nämlich nicht nur Momente aus dem Pokalkracher gegen Dortmund, sondern auch mutmaßlich fürchterliche Szenen von der 1:2-Niederlage am Wochenende in Augsburg. Den Unterschied werden die Spieler nicht nur in der Offensive sehen, wo es auch nach Meinung von Manager Frank Baumann „wichtig war, dass wir mal wieder drei Tore selbst erzielt haben“. Der Grund für den Sieg gegen Dortmund war auch in einer geradezu leidenschaftlichen Abwehrarbeit zu finden. Auch hier gilt es, gegen Union die passende Mischung aufs Feld zu bringen. Eine bessere als in Augsburg.

Kohfeldt und der Druck

An passenden Lösungen für das Duell mit Union bastelt der Trainer seit Tagen. Sehr unaufgeregt erledigt er das, auch wenn der Druck auf ihn in den Stunden vor dem Dortmund­spiel enorm war. „Ich versuche, ruhig zu bleiben, Souveränität auszustrahlen, und trotzdem immer auch rational die Situation zu bewerten“, so beschreibt er vor dem Heimspiel gegen Union seinen Umgang mit diesem Druck. „Mich belastet es natürlich, dass ich die Situation lösen möchte zusammen mit der Mannschaft. Und dass ich natürlich eine besondere Verantwortung habe für diesen Verein. Es weiß ja jeder, dass das hier kein normaler Job für mich ist“, sagt Kohfeldt, der sich als Werder-Trainer und Werder-Fan bezeichnet. „Aber trotzdem stehe ich nicht morgens auf und denke: Mein Gott, was habe ich hier für einen Druck. Das empfinde ich nicht so. Ich denke in Lösungen.“

So gesehen war der Sieg gegen Dortmund die beste aller Lösungen, weil diese 90 Minuten Fußball dazu taugen, einer bis hierhin missratenen Saison eine neue Richtung zu geben. Das klingt durch, wenn Baumann sagt, „dass die Mannschaft im Spiel gegen Dortmund gemerkt hat, dass sie in allen Bereichen wieder top ist. Das war fußballerisch, läuferisch und kämpferisch eine Topleistung“. Dass er seither keine kritischen Fragen zum Trainer beantworten musste, sei ein schöner Nebeneffekt. „Wir wissen aber, dass wir durch den Sieg gegen Dortmund keine zusätzlichen Punkte in der Bundesliga bekommen haben“, betont Baumann, „die Situation ist nach wie vor sehr schwierig. Wir haben aber weiter die Überzeugung, dass wir uns daraus befreien. Und dabei hat der Sieg am Dienstag natürlich absolut geholfen.“ Jetzt geht es darum, auch für den Rest der Saison eine gute Mischung zu finden. Denn als Pokalsieger abzusteigen, das würde garantiert keinem schmecken.