Im viel beachteten und zitierten Interview von Oliver Bierhoff mit der „Welt“ wenige Tage nach dem schmachvollen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft in Russland gingen im Wirbel um Mesut Özils Rolle und Zukunft die wichtigsten Antworten zur sportlichen Lage nahezu unter. Bierhoff kündigte damals „Einschnitte auf allen Ebenen“ an und einen inhaltlichen Neustart: „Jogi Löw wird alles hinterfragen, auch unseren Spielstil. Und dann stellt sich die Frage, welche Spieler wir brauchen. Gehen Sie davon aus, dass die Mannschaft ein neues Gesicht bekommen und zeigen wird.“

Es dauerte dann noch einmal fast sieben Wochen, ehe sich der Bundestrainer zu einer öffentlichen Stellungnahme aufraffte. Er redete dann vom aussterbenden Ballbesitzfußball und davon, dass die Balance gefehlt habe und kam zu dem Schluss, dass die krisenhafte Situation nur zu meistern sei, wenn die Mannschaft ihren Spielstil in Zukunft anpasst. Löw nannte dazu noch ein paar Namen von Spielern, die sich Hoffnungen machen dürften auf eine erstmalige Berufung – Maximilian Eggestein war damals nicht unter den Genannten.

Etwas weniger Fokus auf die Sechser

Die Bundesliga-Saison ist jetzt schon ein paar Wochen alt, der DFB hat die ersten beiden Spiele seiner neuen Ära ebenfalls hinter sich. Besonders aussagekräftig waren die Partien gegen Frankreich und Peru nicht, aber in der Bundesliga konnten sich ein paar Jungspunde durchaus schon zeigen. Und da wiederum gehörte Eggestein definitiv dazu.

Für Löws neue Idee des DFB-Fußballs ist das Mittelfeld die zentrale Kommandostelle. Mit vielen klaren Sechsern ist Deutschland Weltmeister geworden, mit Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Sami Khedira. Ilkay Gündogan ist nach vielen Verletzungen und trotz der jüngsten Verwerfungen ein fester Bestandteil. Aber Löw wird die Macht der Sechser in Zukunft ein wenig eindämmen. Aus dem defensiven Mittelfeld heraus wurden jahrelang die Gegner bespielt, in die eigene Hälfte gedrängt und dann mit einem Passgewitter förmlich erdrückt, bis sich eine Lücke auftat. Bei der WM ist Löw mit dieser Konzeption gescheitert und überlegt nun, das deutsche Spiel vertikaler, direkter und schneller zu machen.

Gesucht sind Verbindungsspieler wie Eggestein

Es sind deshalb Verbindungsspieler gesucht, die einen schnellen Ballvortrag ebenso gewährleisten wie das nötige Tempo. Die mehr aus den Halbräumen agieren, nicht so sehr aus dem Zentrum heraus. Die in beide Richtungen von Strafraum zu Strafraum arbeiten können. Die sich eher als Passempfänger sehen denn als Passgeber. Khedira kann so ein Spieler sein, aber noch immer ist die Rolle des Routiniers bei Löw diffus. Es gab keinen Rücktritt des Spielers und zuletzt keine Einladung des Trainers.

Kroos, Gündogan und vielleicht auch Sebastian Rudy dürften als klassische Passspieler gesetzt sein. Die Rollen der Verbindungsspieler sind aber noch offen. Und wenn sich Löw für die Spiele in der Nations League Mitte Oktober gegen die Niederlande und Frankreich für seinen Kader entscheiden muss, dann fällt nun immer häufiger auch der Name Maximilian Eggestein. Intern sei der Bremer längst gesichtet, die Wege zu U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sind kurz und Kuntz weiß über seinen Führungsspieler Eggestein nur Gutes zu berichten.

Chance trotz großer Konkurrenz

Besonders Eggesteins Verhalten in der Positionierung und in der Raumfindung hat sich im letzten Jahr unter Florian Kohfeldt noch einmal enorm verbessert, der Spieler nutzt sein gutes Raumgefühl und macht sich „sichtbar“ für die Mitspieler, bietet sich also gut auf Lücke an und ist gegen den Ball in der Antizipation und im Anlaufen des Gegners ebenso stark. Löw ließ zuletzt mit Joshua Kimmich auf der Sechs spielen. Kimmich verkörpert eine andere Art Sechser als Kroos, Gündogan oder Rudy, ist deutlich aggressiver gegen den Ball, schneller und robuster – und wäre damit als Absicherung für die Achter, also unter Umständen auch für Eggestein, im Sinne der defensiven Stabilität die bessere Option.

Aber bei allem Reformationseifer bleibt der Bundestrainer auch ein überaus loyaler Trainer. Löw wird nicht von heute auf morgen einem Neuling nach dem anderen vertrauen, zumal nun zwei Pflichtspiele anstehen und er selbst immer noch unter Beobachtung steht und Ergebnisse liefern muss. Löw wird ziemlich sicher die Liste derer abarbeiten, die ihm schon einmal ihre Dienste erwiesen haben. Leon Goretzka wird die erste Option sein. Kai Havertz wurde jetzt schon berufen und spielt in Leverkusen in einer verunsicherten Mannschaft als einer der wenigen eine starke Saison. Auch der Berliner Arne Maier, der für die meisten Beobachter noch etwas unter dem Radar fliegt, könnte neben Eggestein bald eine Alternative werden.

„Wenn Maximilian seine Leistungen in der U21 weiter abrufen kann, wird er früher oder später ein Kandidat für die Nationalmannschaft werden“, sagte Frank Baumann kürzlich. Und bei Maximilian Eggestein ging es bisher immer Schritt für Schritt nach vorne.