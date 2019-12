Man möchte fast nicht mehr hinsehen: Werder steckt in der größten sportlichen Krise der Vereinsgeschichte. (nordphoto)

Keineswegs waren es böse Mächte, die Werder in dieser Hinrunde ins Unglück stürzten. Es waren auch nicht die Schiedsrichter. Es war nicht einmal Pech. Nein, diese historisch schlechte Ausbeute von nur 14 Punkten und der Platz in der Abstiegszone sind die logische Konsequenz aus hausgemachten Fehlern und vor allem aus erschreckend vielen Fehleinschätzungen.

Der Dezember führte das deutlich vor Augen. Es sollte der erlösende Monat werden für Werder, davon ging man im Verein aus. Nach einer bis dahin schwachen Hinrunde schien es der Spielplan gut zu meinen mit den Bremern. Drei Spiele gegen vermeintlich schwächere Gegner standen auf dem Programm, und in diesen Partien gegen Paderborn, Mainz und Köln sollten drei Siege die Lage beruhigen und das Punktekonto auffüllen. Doch der kühne Plan entpuppte sich als Träumerei. Alle drei Spiele gingen verloren, schlimmer noch: Es gelang nicht mal ein einziges Tor.

Leben in der grün-weißen Blase

Objektiv muss man nach dieser Hinrunde festhalten: Werder lieferte auf dem Feld nicht einen Grund, warum diese Mannschaft in der Tabelle vor Köln oder Mainz stehen sollte. Und das war schon im ersten Saisonspiel so, bei der 1:3-Niederlage gegen Düsseldorf. Und schon da vermittelten Spieler, Trainer und Manager den Eindruck, in einer grün-weißen Blase zu leben, in einer eigenen Welt mit ganz eigenen Wahrheiten. Die Kritik nach der Auftaktniederlage wiesen alle bei Werder geradezu entrüstet zurück. Sie konnten ja auch nicht wissen, dass sie in den folgenden Wochen und Monaten noch viel schlechter spielen würden.

Schein und Sein müssen bei Werder schonungslos aufgearbeitet werden, um die Krise zu meistern. Das gilt auch für den Umgang mit den vielen Verletzungen. Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich das auf den ersten Blick unglaubliche Verletzungspech als eine Anhäufung erwartbarer Ereignisse: Werder hat sich über die Jahre einen überalterten und wenig robusten Kader geschaffen, in dem viele Spieler bereits so viele Verletzungen hatten, dass Folgeschäden nur logisch sind. Und niemand bei Werder kann behaupten, dass bei den Diagnosen, in der Reha und bei der Belastungssteuerung alles optimal lief. Zwischenzeitlich war der Kader so ausgedünnt, dass im Training nicht mal mehr simple Spielsituationen simuliert werden konnten. Zugleich lieferte die angespannte Personalsituation die auch nicht beruhigende Erkenntnis, dass Werder vor allem außerhalb der Stammelf zu viele Spieler beschäftigt, die den Anforderungen der Bundesliga gar nicht gewachsen sind.

Zweifel an Frank Baumann

Problematisch ist zudem, dass überraschend viele Werder-Fans den Handelnden um Manager Frank Baumann eine Wende nicht mehr zutrauen. Das liegt primär an verstörenden Aussagen quer durch die Hinrunde. Baumann und auch Trainer Florian Kohfeldt haben in ihren öffentlichen Statements lange Zeit nicht den Eindruck erweckt, den Ernst der Lage wirklich zu erkennen und die Situation realistisch einzuschätzen. Auch wenn das intern ganz anders gewesen sein soll. ­Anfangs wurden die Zweifler vor allem vom Manager von oben herab belehrt, phasenweise wirkte das Klammern an eigene Überzeugungen gar selbstherrlich, fast schon ein wenig entrückt. Auch diesen Schaden müssen sie bei Werder noch reparieren, um das Vertrauen der grün-­weißen Fußballfamilie in diesen Sportchef und in diesen Trainer wieder mit Leben zu füllen. In der Krise ist hier sehr viel Vertrauen verloren gegangen.

Manager und Trainer müssen ihr Tun selbstkritisch hinterfragen. Dass der Verein beiden weiter das Vertrauen schenkt, ist ungewöhnlich. Es entbindet sie aber nicht davon, notwendige Korrekturen vorzunehmen. Bei Baumann betrifft das die Transferpolitik und sein öffentliches Auftreten. Kohfeldt wäre gut beraten, seinen Umgang mit den Spielern zu hinterfragen. Bei genauerer Betrachtung müsste ihm diese Hinrunde die Augen geöffnet haben.

Der größte Fehler wäre aber, jetzt einfach an eine gute Rückrunde zu glauben. Denn nichts deutet derzeit darauf hin, dass es ohne weiteres Zutun besser wird. Viele Spieler fehlen auch im Januar und im Februar noch verletzt. Ohne wirksame Korrekturen durch Transfers steuert Werder mit diesem Kader in die zweite Liga. Das würde zwar nicht das Ende des traditionsreichen Bremer Fußballstandortes bedeuten, es würde aber die Kluft zwischen den wahren Spitzenmannschaften der Liga und Werder extrem vergrößern. Und diese Kluft war schon vor dieser Saison größer, als es die Verantwortlichen geglaubt haben. Dazu muss man nur an das Saisonziel Europapokal erinnern.