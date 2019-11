Philipp Bargfrede und Theo Gebre Selassie sind nach dem 2:2 gegen Freiburg sichtlich enttäuscht. (nordphoto)

Die Stimmung war schlecht, und zwar so richtig schlecht. Das überraschte etwas. Werder hatte gegen Freiburg, eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel, 2:2 gespielt und spät den Ausgleich kassiert. Das ist zweifellos ärgerlich, aber wer die Verantwortlichen und die Spieler reden hörte oder die Kommentare von Fans in den sozialen Netzwerken las, der könnte meinen, Werder stecke tief in der Krise.

Woher kommt diese schlechte Gesamtstimmung nach fünf Bundesliga-Unentschieden in Folge sowie einem klaren Sieg im Pokal? Es ist wohl das Gefühl, dass sich die Mannschaft nicht weiterentwickelt. Immer wieder verschenken die Bremer Punkte durch einfache Gegentreffer, insbesondere nach gegnerischen Standardsituationen. Im Schnitt kassiert Werder 2,1 Tore pro Spiel, das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten.

Die Situation ist also nicht ungefährlich. Werder ist dem Relegationsplatz näher als den europäischen Rängen. Da ist es sogar gut, dass sich niemand mit der Situation zufrieden gibt. „Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg“, sagte Schriftsteller Oscar Wilde. Für Werder ist angesichts des knallharten Programms in den kommenden Wochen zu hoffen, dass das stimmt, sonst rückt das Saisonziel Europa bald in weite Ferne.