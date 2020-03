Livescouting im Stadion ist für Frank Baumann und Clemens Fritz derzeit nicht möglich. Stattdessen setzen sie auf Videos und Datenanalyse. (nordphoto)

An einem großen Problem in Sachen Kaderplanung hat sich für Werder selbst durch die Corona-Krise nichts geändert: Die Bremer wissen weiterhin nicht definitiv, in welcher Liga sie in der kommenden Saison spielen. Das erschwerte Gespräche mit Spielern bereits, als die Saison noch lief. Nun sind zu dieser einen großen Unbekannten allerdings noch zahlreiche weitere Variablen hinzugekommen. „Die Kaderplanung ist nochmal schwieriger geworden. Welche finanziellen Möglichkeiten hat man überhaupt? Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf den Transfermarkt? Das sind alles Fragestellungen, die jetzt aufgetreten sind“, verdeutlichte Frank Baumann in einem Mediengespräch.

Die Aufgabe ist also mehr als knifflig: Werders Sportchef muss zusammen mit dem Leiter Scouting Clemens Fritz schon an die kommende Saison denken, auch wenn niemand weiß, wann diese überhaupt stattfinden wird. „Es ist keinesfalls so, dass die Kaderplanung auf Eis liegt“, betonte Baumann. Werder hält etwa weiterhin die Augen nach potenziell interessanten Spielern offen, nur läuft das anders ab als sonst. Die Scouts reisen aktuell logischerweise nicht zu Spielen, um Spieler zu beobachten. „Wir haben uns schon vor einigen Wochen umgestellt und sind sehr intensiv dabei, über unser Netzwerk aktiv zu bleiben. Wir decken extrem viel über Videoscouting und Datenscouting ab“, schilderte Baumann. Immerhin hat Werder mit Außenverteidiger Felix Agu vom VfL Osnabrück vor der Corona-Krise schon einen Zugang für die neue Spielzeit verpflichtet. Bis weitere dazukommen, dürfte es trotz Videoscouting noch etwas dauern.

Was passiert mit auslaufenden Verträgen?

Neben den Zugängen sind bei der Kaderplanung natürlich auch die Abgänge ein wichtiges Thema. Die Verträge von Nuri Sahin, Sebastian Langkamp, Fin Bartels und Talent Ilia Gruev laufen aus. Dazu kommt Claudio Pizarro, der bereits sein Karriereende angekündigt hat. Die Ausleihen von Kevin Vogt und Michael Lang enden ebenfalls. Bei den ausgeliehenen Ömer Toprak, Leo Bittencourt und Davie Selke gibt es Kaufpflichten, sofern Werder erstklassig bleibt. Dazu hat Werder auch noch insgesamt zwölf Akteure an andere Klubs verliehen. Es gäbe also viel zu klären, doch die Corona-Krise kam dazwischen. „Die Spieler müssen sich leider noch ein Stück weit gedulden, bis wir in die Gespräche gehen können, weil wir noch nicht wissen, wann und wie es weitergeht“, erklärte Baumann.

Werders Sportchef hat weiterhin die Hoffnung, dass die Saison bis Ende Juni beendet werden kann. Schließlich laufen Spielerverträge stets bis zum 30. Juni. „Ich weiß, dass das mit vielen Fragezeichen verbunden ist und eine Herausforderung ist. Keiner kann abschätzen, wann und wie wir wieder spielen können. Aber das ist erstmal das Ziel, alles andere ist spekulativ“, sagte er. Was es bedeuten würde, wenn die Saison über den Juni hinaus liefe, damit beschäftige sich Werder noch nicht im Detail. „Ich bin skeptisch, ob man alle Probleme so lösen kann, dass die Saison ausgeweitet werden könnte“, meinte Baumann. „Allein in der ersten und zweiten Liga läuft eine mittlere dreistellige Zahl an Verträgen aus. Dazu gibt es Sponsoren- und Ausrüsterverträge, bei denen vielleicht ein Wechsel ansteht. Es müsste auch eine weltweite Entscheidung sein, was sehr komplex und schwierig ist.“