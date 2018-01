Marco Friedl lernte sein Handwek bei Bayern München. (nordphoto)

Pep Guardiola hat Marco Friedl erstmals zu ein paar Schlagzeilen verholfen. Der ehemalige Bayern-Trainer wollte den Österreicher im Winter vor zwei Jahren unbedingt mit ins Trainingslager nach Doha nehmen. Friedl war damals 17 Jahre jung. Es sollte eine erste kurze Stippvisite bei den Profis bleiben.

Erst zwei Jahre und zwei Trainer später kam Friedl dann zu seinem ersten Spiel bei der ersten Mannschaft. Jupp Heynckes setzte ihn in der Champions League gegen den RSC Anderlecht links in der Viererkette ein, drei Tage später feierte er erneut als Linksverteidiger sein Debüt in der Bundesliga. Ansonsten ist die sportliche Heimat des Tirolers die Regionalliga Bayern und seine Position die des Innenverteidigers.

Bei den Bayern Amateuren übernimmt Friedl fast ausschließlich den Part als linker Innenverteidiger der Viererkette, so wie es seiner Ausbildung entspricht. Bereits im Alter von zehn Jahren wechselte er mit dem sechs Jahre älteren Kumpel David Alaba zu den Bayern, durchlief alle Jugendmannschaften der Münchener und rutschte dort im Laufe der Jahre vom Sturm in die Abwehr. In seiner Spielweise erinnert er ein wenig an Holger Badstuber. Trotz einer Körpergröße von 1,86 Metern ist Friedl ein eher schmächtiger Spieler, nicht besonders dynamisch oder mit einer hohen Endgeschwindigkeit und Zweikampfhärte gesegnet - dafür aber mit einem hervorragenden linken Fuß.

Friedls Stärken in der Defensive sind auf alle Fälle ausbaufähig, in der Spieleröffnung erreicht er durchaus schon Bundesliganiveau. Bei den Bayern reihte sich Friedl hinter dem Weltmeister-Duo Mats Hummels und Jerome Boateng, sowie Niklas Süle und Felix Götze als fünfter Innenverteidiger ein, auf der Position des Linksverteidigers ist an Alaba und dessen ersten Backup Juan Bernat kein Vorbeikommen.

Mehr zum Thema Friedl-Leihe perfekt! Der Transfer von Marco Friedl ist offiziell. Werder bestätigte die Verpflichtung des ... mehr »

Wie für alle Bayern-Spieler aus dem eigenen Stall ist der Weg in die erste Mannschaft kaum zu realisieren, weil das Niveau der Kontrahenten für einen Nachwuchsspieler auf Anhieb in der Regel nicht zu erreichen ist. Friedls umtriebiger Berater Roman Grill, der einst auch Philipp Lahm und Owen Hargreaves bei den Bayern groß gemacht hatte und noch einige andere Jugendspieler des Rekordmeisters in seinem Portfolio hat, hat mit Werder nun einen guten Anlaufpunkt für seinen Schützling gefunden.

In Bremen dürfte Friedl die Absicherung gleich zweier potenziell problematischer Positionen werden. Zum einen steht immer noch ein Verkauf oder Leihgeschäft von Luca Caldirola zur Debatte, der als Linksfuß die erste Alternative zu Niklas Moisander darstellt. Friedl wäre dann in Vorbereitung auf diesen möglichen Transfer zu sehen. Oder er soll die nach dem Abgang von Ulisses Garcia vakante Position als Ersatz für Ludwig Augustinsson besetzen.

Dass der Österreicher nun Moisander oder Augustinsson große Konkurrenz machen wird, ist eher nicht zu erwarten. Dafür ist Friedl noch nicht so weit. Bei Werder kann er aber einen weiteren kleinen Schritt machen und selbst bei Abstellungen zur zweiten Mannschaft in der 3. Liga Erfahrung sammeln. Und Bremen hat sofort eine solide Alternative an der Hand.