Einen Titel zu gewinnen, ist für Werder Bremen ziemlich unrealistisch. In der Bundesliga sind die Branchenriesen Bayern, Dortmund und Leipzig viel zu stark, sportlich wie wirtschaftlich. Und im DFB-Pokal kann auch nur eine der 64 Mannschaften am Ende jubeln. Vereine wie Werder, mit stolzer Tradition und leidenschaftlichen Fans, feiern deshalb gerne Momente.

Die Pokalspiele in Dortmund und gegen Bayern waren im Frühjahr solche Momente, in denen Grün-Weiß seine ganze Kraft und Begeisterung entfaltete. In diesem Herbst nun geht es für Werder nicht mehr darum, den Großen mit schönem Offensivfußball ein Bein zu stellen. Angesichts der unglaublichen Zahl von zehn verletzten Spielern lautet das primäre Ziel, irgendwie noch eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld zu bekommen, mit der man sich gegen das drohende Unheil wehren kann. Geniale Spielzüge oder das Saisonziel Europa sind erst einmal egal.

Werder hat keine Erfolgsfans

Siege wie der beim Aufsteiger Union Berlin erlangen nun größte Bedeutung. Aus zwei Gründen. Zum einen brauchen die Bremer trotz der erschreckenden Personalsituation jeden Punkt, um in der Liga nicht unter die Räder zu kommen, wenn es der Spielplan ab sofort weniger gnädig mit ihnen meint. Zum anderen ist gerade jetzt ein besonderer Zusammenhalt wichtig, um sich gemeinsam gegen alle Widrigkeiten zu stemmen: Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt zeigt dieser Tage einen außergewöhnlichen Teamgeist, und auch die Werder-Fans beweisen eindrucksvoll, dass sie eben keine Erfolgsfans sind, sondern ein feines Gespür haben für die prekäre Lage. Der Sieg bei Union war mehr wert als drei Punkte. Es war nach Tagen voller Rückschläge ein wichtiger Werder-Moment. Das ist eine gute Basis, um alles zu meistern, was in den nun folgenden, schwierigen Wochen kommen mag: sei es ein stürmischer Herbst - oder eine spektakuläre Aufholjagd Richtung Europa.