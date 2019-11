Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. (nordphoto)

Ursprünglich sollte das Ganze mal schneller vorangehen, doch inzwischen setzt Werder beim Dauerthema Leistungszentrum auf Geduld. Der Verein möchte ein neues Leistungszentrum bauen, das ist schon länger bekannt. „Wir wären gerne auch schon weiter, aber die besonderen Verhältnisse und der Respekt vor der Vielfalt der Interessen in der Pauliner Marsch gebieten es, sich die nötige Zeit zu nehmen“, sagte Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald während der Mitgliederversammlung.

Werder sucht den Dialog mit der Politik und mit den Anwohnern in der Pauliner Marsch. Dabei soll nicht nur über das Leistungszentrum, sondern auch über einen Sportcampus gesprochen werden, das hob Hess-Grunewald hervor. „Wir wollen die Möglichkeiten für den gesamten Stadtteil verbessern. Wir werben für eine Modernisierung des bestehenden Sportcampus in der Pauliner Marsch. Das müssen wir noch deutlicher machen. Es geht um Verbesserungen für den Schulsport, für die Leichtathleten der ganzen Stadt für den Frauen- und Mädchenfußball sowie für den Breitenfußball.“ Auch Werders Spielraum-Projekt, in dem Kindern und Jugendlichen Sportangebote gemacht werden, könne von dem Sportcampus profitieren.

Der Wunsch nach Unterstützung

Werder hofft nun also, dass die Anwohner das Bauvorhaben akzeptieren. Ein Grundbucheintrag aus dem 19. Jahrhundert ermöglicht vielen Eigentümern rund um den Osterdeich, Einspruch gegen Hochbauten in der Pauliner Marsch einzulegen. Von der Stadt erhofft sich der Verein finanzielle Unterstützung bei dem Projekt, das mehr als 30 Millionen Euro kosten soll. „Wir bringen diesen Wunsch nicht fordernd vor und akzeptieren die Haushaltslage. Aber es wäre eine Investition in die Zukunft des Stadtteils“, erklärte Hess-Grunewald.

Natürlich geht es auch um Werders Zukunft, ein neues Leistungszentrum ist dringend notwendig, um im Wettbewerb um die besten Talente mithalten zu können. Sportchef Frank Baumann betonte noch einmal, dass das derzeitige Leistungszentrum längst nicht mehr den gestiegenen Ansprüchen genüge. „Was wir dringend brauchen, ist eine gute Infrastruktur.“

In nächster Zeit wird Werder nun viele Gespräche mit dem Beirat Östliche Vorstadt und den Anwohnern führen. „Ein Moderator wird diese begleiten und strukturieren“, kündigte Hess-Grunewald an und betonte: „Ich bin optimistisch, dass der Sportcampus die nötige Modernisierung erfährt und wir den Neubau des Leistungszentrums umsetzen können. Wir können uns keinen wachsenden Wettbewerbsnachteil mehr leisten.“