Und plötzlich war es tatsächlich vorbei. „Gefühlt waren das ja drei Halbzeiten inklusive Nachspielzeit“, sagte Florian Kohfeldt. Strittige Elfmeterszenen, quälend lange Eingriffe des Video-Assistenten, eine hitzige Atmosphäre im Stadion, Platzverweise. Der Werder-Trainer hatte aus verschiedensten Gründen mächtig gelitten an der Seitenlinie. Als es dann geschafft und Union Berlin bezwungen war, reckte er erst einmal demonstrativ die Arme in die Luft und dreht sich gen Gästeblock. Dieser Sieg beim Aufsteiger, in der prickelnden Szenerie der Alten Försterei, er tat der Mannschaft richtig gut. Die schlechten Meldungen, die es zuletzt reihenweise gegeben hatte, waren für einen kurzen Moment vergessen.

Aber tatsächlich nur kurz. Denn im Grunde waren gerade die vielen Ausfälle der Grund dafür, dass der Auswärtserfolg so richtig gut schmeckte. „Ein Riesenkompliment an die Mentalität der Jungs“, sagte Kohfeldt. „Ich saß gerade in der Kabine und habe ein bisschen an Bremen gedacht und was dort wohl los war.“ Vor allem dürfte dort ähnlich gezittert und gebangt worden sein wie vor Ort in Berlin. Gesundheitsfördernd geht sicher anders. Doch der Bremer Cheftrainer wollte auf einen ganz anderen Aspekt hinaus. „Natürlich können wir die eine oder andere Situation besser ausspielen und überhaupt besser Fußball“, sagte er. „Trotzdem glaube ich, dass die Leute stolz auf uns sind – und das können sie auch sein. In dieser Phase da durchzugehen, wo es nicht einfach ist und du gegen viele Widerstände gehen musst, das ist brutal.“

Sahin als zentrale Figur

Man kann es wirklich nicht oft genug sagen, obwohl es nun schon so oft zu hören war. Werder fehlen aktuell zehn Spieler. Nicht irgendwelche. Sondern Profis, die fraglos in der Startelf stehen könnten. Völlig talentfrei sind die Übriggebliebenen natürlich nicht, dank einer gelungenen Transferpolitik stehen da noch allerlei bundesligataugliche Kicker auf dem Platz. Eine Garantie für gute Resultate gibt es aber eben trotzdem nicht. Dafür wurde zu viel umgestellt, dafür fehlt aus ganz logischen Gründen die Abstimmung. Und so ganz lässt sich der Kopf bekanntlich auch nicht ausschalten. „Der Sieg ist in unserer Situation sehr viel wert für unser Selbstvertrauen und für den Teamgeist“, sagte Theodor Gebre Selassie deshalb erleichtert. „Ich bin extrem stolz auf die Leistung und auf das Ergebnis“, meinte Sportchef Frank Baumann zufrieden.

Da war es wieder, das Wörtchen stolz. Und es passte wahrlich vortrefflich, denn auch den geschafften Spielern war anzusehen, wie sehr ihnen das Wie dieses Erfolges schmeichelte. „Der Sieg bedeutet viel für uns“, sagte Davy Klaassen. „Es war ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Sieg, weil wir in einen Schwung kommen wollen nach den beiden Auftaktniederlagen.“ Neben dem Kapitän entpuppte sich einmal mehr Nuri Sahin als ganz zentrale Figur. Der 31-Jährige hatte vor dem Anpfiff das Wort ergriffen und so die letzten Prozent aus seinen Kollegen herausgekitzelt. „Ich habe es in der Kabine gesagt: Es gibt keine Ausreden, das wäre sonst peinlich“, verriet er. „Wir haben uns gesagt, dass wir nur auf uns schauen. Jeder hat sich gegen einen Gegner, der wenig Fußball spielt, reingehauen.“

Kohfeldt und die Avengers

Aber wie das mit Momentaufnahmen, und mögen sie noch so schön sein, so ist – irgendwann verschwinden sie. Die nächsten kniffligen Momente sind jedenfalls im Anmarsch. Nach Nuri Sahins fragwürdiger Gelb-Roter Karte schaut in der kommenden Woche gegen Leipzig ein derzeit überaus zuverlässiger Sechser erst einmal zu. Yuya Osako humpelte mit Wadenproblemen vom Feld, was erste Stoßgebete gen Himmel nicht völlig unsinnig erscheinen ließ. „Es gibt keinen Grund durchzuatmen. Wir müssen jetzt die Wunden lecken und gucken, ob wir noch ein Fünf gegen Zwei im Training hinkriegen“, meinte Frank Baumann augenzwinkernd. Der Galgenhumor verdeutlicht: Allzu viel hält dieser strapazierte Kader nicht mehr aus. „Es ist an der Grenze. Definitiv“, betonte Florian Kohfeldt. „Ich würde mich jetzt auch mal freuen, wenn mich einer anruft und mir sagt, dass er morgen wieder trainiert.“

Der Tag in der Hauptstadt war aber nicht dafür gemacht, jetzt direkt wieder melancholisch zu werden. Florian Kohfeldt genoss es sichtlich, berechtigterweise gute Laune zu haben. Selbst beim Personal war er zu Scherzen aufgelegt. „Im Hintergrund trainieren Tim Borowski, Clemens Fritz und Frank Baumann schon wieder“, sagte er lachend und präsentierte sich im Anschluss als visionärer Comic-Experte. „Ich sehe es schon: The Avengers.“ In den vergangenen Jahren haben die Leinwand-Helden um Captain America und Iron Man regelmäßig im Kino die Welt gerettet – in Bremen darf es gern auch eine Nummer kleiner sein. Und natürlich mit den dafür vorgesehenen Fachkräften. Da kann der Heldenstatus des erwähnten Legendentrios noch so groß sein.

Die zwei Seiten der Punkteausbeute

In Berlin war zu sehen, wie es gelingen kann. Vielleicht nicht immer schön, aber mit Herzblut und Cleverness. Und plötzlich ist der Saisonstart tatsächlich gar nicht mehr so verkorkst, wie man es zwischenzeitlich hätte befürchten können. Werder hat sechs Zähler auf dem Konto und ist ins Tabellenmittelfeld gekraxelt. „Vor der Saison wären sieben bis neun Punkte aus den ersten vier Spielen mein Ziel gewesen, da bin ich ganz ehrlich“, sagte Kohfeldt. „Aber für die Situation, in der wir waren, ist es gar nicht hoch genug zu bewerten, jetzt zweimal nacheinander zu gewinnen. Wir müssen in dieser Phase jetzt einfach dran bleiben – und das geht am besten über Punkte. Dann ist es auch mal ein bisschen egal, wie es aussieht.“