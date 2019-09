Alles begann mit einem Geburtstagsgeschenk. Elena Haudel wollte einem befreundeten Werder-Fan eine Freude machen. Also gestaltete sie fünf Lego-Figuren, die Claudio Pizarro zu verschiedenen Zeitpunkten seiner Karriere zeigen, und drapierte sie in einem Bilderrahmen. Titel: „I am Legend“. So weit, so gut, doch diese Geschichte zog größere Kreise. Ein Bild von diesem besonderen Geschenk landete nämlich bei Instagram, wo Pizarro es sah und begeistert war. „Er hat mich angeschrieben und gefragt, wo man das kaufen kann“, erzählt Werder-Fan Elena Haudel.

Kaufen kann man das Kunstwerk nirgendwo. Aber nach Pizarros Anfrage machte sich Elena Haudel mehrere Tage lang an die Arbeit, um der Werder-Legende ebenfalls Lego-Figuren schenken zu können. Sie gestaltete gleich 26 kleine Pizarros - im Werder-Trikot, im Bayern-Trikot, im Chelsea-Trikot, bei der Bambi-Verleihung. Hilfe bekam sie bei diesem aufwändigen Projekt von Lisa Dippel, ihres Zeichens übrigens Bayern-Fan, doch das ist beim Thema Pizarro ja kein Problem. „Er verbindet über die Vereine hinweg“, betonte Elena Haudel.

Nachdem alle Figuren fertig gestaltet und in einen großen Rahmen geklebt waren, machten sich die beiden Frauen aus Kassel auf den Weg nach Bremen. Am Freitag nach dem Abschlusstraining überreichten sie Claudio Pizarro dann das besondere Geschenk, und der 40-Jährige freute sich sichtlich darüber.

Schon bevor er die Lego-Figuren überreicht bekommen hatte, hatte Pizarro auf dem Weg in die Kabine übrigens kurz gestaunt, als sich Markus Sorber ein selbst gemaltes Acrylbild mit Pizarros Konterfei signieren ließ. „Ich habe bisher vor allem Musiker gemalt, aber Pizarro ist einfach eine Legende“, erzählte Sorber. Das signierte Bild wolle er nun zu Hause an die Wand hängen. Was sich am Freitag rund ums Weserstadion abspielte, verdeutlichte somit einmal mehr: Pizarro genießt in Bremen einen Status wie sonst niemand.