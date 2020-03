Wenn der Ball rollt, spielt Geld in der Fußball-Bundesliga die Hauptrolle. Koste es, was es wolle. (dpa)

Unter Fußball-Managern gibt es einen weit verbreiteten Spruch, in dem eher zufällig, aber keineswegs unberechtigt der Hamburger SV vorkommt. Er lautet: Gib dem HSV mehr Geld, und er wird damit noch mehr Unsinn machen. In diesen Tagen aber, die mit ihrer Dynamik auch die Fußball-Bundesliga vor eine ungewisse Zukunft stellen und bei einigen Managern nun die blanke Panik auslösen, sollten sich alle Entscheider in den Klubs mal die Frage stellen, ob sie nicht insgesamt zu viel Unsinn betrieben haben vor der Corona-Krise – und jetzt auch deshalb um die Existenz ihrer Vereine zittern müssen.

Jede Verhältnismäßigkeit verloren

Zunächst wird der Spielbetrieb wohl nur für ein paar Wochen ruhen. Doch die daraus resultierenden Einnahmeverluste reichen offenbar schon aus, viele Vereine in Liquiditätsprobleme und in Existenznot zu bringen. Das jedoch hängt wesentlich mit den unfassbaren Summen auf der Ausgabenseite zusammen. Denn in dieser Branche, in der selbst viele durchschnittlich begabte Spieler keine besondere Leistung erbringen müssen, um wie selbstverständlich siebenstellige Jahresgehälter zu kassieren, ist sehr viel aus der Balance geraten. Dem Profifußball ist hier schon länger jede Verhältnismäßigkeit abhandengekommen, und die Manager sollten sich durchaus fragen, ob sie auch deshalb jetzt um die Existenz ihrer Vereine bangen müssen.

Anders als viele sonstige Unternehmen sind die Klubs durch TV-Verträge gesegnet mit pauschalen Einnahmen in Millionenhöhe, in der Summe sind es mehrere Milliarden. Die Bundesliga feierte gerade den 15. Umsatzrekord in Folge. Es sollte eine Lehre aus dieser Krise sein, die enormen Beträge nicht immer sofort zu verblasen, sondern ausreichende Rücklagen zu bilden für schwierige Zeiten. Es ist ein gefährlicher Irrglaube, dass jeder ausgegebene Euro mehr sportlichen Erfolg bringt. Nachhaltiges und umsichtiges Wirtschaften sollte den Profi-Klubs künftig wichtiger sein als das verzweifelte Streben nach kurzfristigem Erfolg. Das wäre gelebte Professionalität.