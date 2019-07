rt (nordphoto)

Der finanziell gewöhnlich eher klamme SV Werder Bremen steht nicht im Verdacht, seinen Trainer luxuriöse Bedingungen bieten zu können. Das erlebt auch Florian Kohfeldt in diesen Tagen. Wie kaum ein anderer Klub in der Bundesliga muss Werder derzeit auf dem Transfermarkt taktieren, um mit den bescheidenen Mitteln noch zwei bis drei Transfers tätigen zu können. Spektakuläre Millionen-Deals wie bei der Konkurrenz sind nicht zu erwarten. Und doch nimmt Kohfeldt im Trainingslager ein Wort in den Mund, das man bei Werder auf den ersten Blick gar nicht erwarten würde: Luxussituation.

„Für mich als Trainer ist das hier gerade wirklich eine Luxussituation“, sagt der Fußball-Lehrer mit Blick auf seine Mittelfeldspieler. „Ich habe mit Maxi Eggestein, Nuri Sahin, Davy Klaassen und Kevin Möhwald aktuell vier Spieler für den zentralen Bereich, die alle absolut berechtigte Ansprüche haben, ein Startelfkandidat und gesetzter Spieler zu sein“, erklärt Kohfeldt.

Klaassen und Eggestein sind für ihn im Mittelfeld „absolut gesetzt“, und daraus ergibt sich das Dilemma, das der Trainer als Luxussituation bezeichnet. In dem von Kohfeldt favorisierten Dreier-Mittelfeld ist somit nur noch eine Planstelle zu besetzen. Um den freien Platz bewerben sich Sahin und Möhwald.

Ein Platz, zwei Kandidaten

„Dass die beiden sich im Konkurrenzkampf befinden, finde ich gut und richtig, weil es den beiden auch hilft, ihre Leistung zu bringen“, meint Kohfeldt, der die Situation mit beiden Spielern intensiv besprochen hat. Der Trainer versicherte den Akteuren dabei, dass „beide enorm wichtig sind und beide dieses Jahr viele Spiele machen werden. Aber Einsatzgarantien spreche ich nicht aus, das wäre fahrlässig.“ Für Sahin sprechen seine große internationale Erfahrung und seine Klasse am Ball bei Pässen in die Tiefe. Sein Handicap: mangelndes Tempo bei gegnerischen Konterangriffen. Für Möhwald sprechen seine enorme Laufstärke und die Wege an den Strafraum, um selbst torgefährlich zu werden. Im Vergleich zu Sahin verfügt er aber über deutlich weniger Erfahrung auf hohem Niveau.

Je nach Gegner und eigener Ausrichtung kann Kohfeldt sein Mittelfeld so besetzen, wie es für das jeweilige Spiel am besten passt. Sahin und Möhwald können mit ihren Qualitäten sowohl defensiv auf der Sechs agieren (auch als Doppel-Sechs), aber auch etwas offensiver als Achter. „Für mich als Trainer ist das eine Top-Situation, weil ich weiß: Ich habe da zwei Spieler, die einfach sofort Akzente setzen können“, freut sich Kohfeldt. Beim überzeugenden 4:0-Sieg am Sonntag gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar begann Sahin neben Klaassen und Maximilian Eggestein im Mittelfeld. Der Trainer lobte danach: „Nuri hat gegen Eibar ein bombenstarkes Spiel gemacht!“

Möhwald gegen Everton in der Startelf?

Rückschlüssen für den Pflichtspielauftakt im Pokal gegen Delmenhorst und in der Liga gegen Düsseldorf sollte man daraus aber nicht ziehen. Denn Kohfeldt möchte den Konkurrenzkampf im Mittelfeld weiter beobachten. „Es wäre ja unfair Möhwald gegenüber, jetzt zu sagen, dass sich Nuri damit festgespielt hat“, betont Werders Chefcoach, „deshalb kann es gut sein, dass ich es gegen Everton am Samstag andersherum mache. Dass dann Möhwald beginnt.“

Sollte Sportchef Frank Baumann in den kommenden Tagen und Wochen auf dem Transfermarkt noch die angedachte Verpflichtung eines weiteren defensiven Mittelfeldspielers gelingen (gerne kopfball- und zweikampfstark), wäre das für Kohfeldt eigentlich schon mehr als eine Luxus-Situation – wenn alle Akteure gesund blieben. Aber dass genau dies selten passiert im Profifußball, erlebt Werder gerade sehr schmerzhaft in der Abwehr mit den Ausfällen von Sebastian Langkamp, Milos Veljkovic und der Überbelastung von Ludwig Augustinsson. Deshalb kann der Trainer nur froh sein, im Mittelfeld wenigstens freie Auswahl zu haben.