Mittlerweile ein ­gewohntes Bild: Bei jedem Werder-Heimspiel protestieren Fans in der Ostkurve gegen den Sponsor Wohninvest. (nordphoto)

„Wohninvest Weserstadion“ – riesengroß und leuchtend soll der Schriftzug an der Außenfassade der Westkurve prangen, damit ihn die Stadionbesucher schon von Weitem sehen. Passiert ist bislang aber nicht viel. Ende Juli teilte Werder mit, dass es noch einige Monate dauern könne mit der Umsetzung. Vier Monate später gibt es keinen neuen Stand, und überhaupt läuft die Partnerschaft zwischen Werder und dem neuen Namenssponsor des Stadions etwas holprig an.

Das Kernproblem beim Schriftzug: Es ist noch immer nicht entschieden, wie dieser an der Westkurve angebracht wird. Soll er geklebt, gebohrt oder angeschraubt werden? Da herrsche keine Einigkeit, und die Entscheidung ist laut Wohninvest technisch komplex. Offenbar so komplex, dass der neue Schriftzug nach WESER-KURIER-Informationen erst im Laufe der Saison und womöglich sogar erst in der kommenden Spielzeit installiert wird.

Noch keine neuen Straßenschilder

Die Wohninvest Holding GmbH hat vor der Saison die Namensrechte für das Stadion von der Bremer Weser-Stadion GmbH (BWS), die zu je 50 Prozent Werder und der Stadt Bremen gehört, erworben. Die Immobilienfirma aus Baden-Württemberg zahlt jährlich drei Millionen Euro dafür. Der Vertrag läuft bis 2029. Im Innenraum des Stadions ist der Name des Unternehmens bereits überall präsent. Mit der Beschilderung außerhalb des Stadions geht es dagegen schleppend vorangeht. Die Straßenschilder in der Stadt sind noch nicht mit dem neuen Stadionnamen versehen. Ob und wann das passiert, ist momentan unklar. Werder und das Bauressort der Stadt sind in Gesprächen.

Bei Wohninvest könnte man sich irgendwann durchaus die Frage stellen, ob sich das Investment tatsächlich gelohnt hat. Zumal die Proteste in Werders Ultraszene gegen das Unternehmen anhalten. Beim Pokalspiel gegen Heidenheim kam es Ende Oktober zur Eskalation, als Polizisten ein Anti-Wohninvest-Banner, das oberhalb der Loge des Unternehmens angebracht war, entfernten. Dabei gab es Auseinandersetzungen zwischen Beamten und Fans, anschließend verließen Teile der Ultras aus Protest das Stadion. Werder erklärte, dass das Banner an einer Stelle gehangen habe, an der es nicht genehmigt worden sei. Aus Sicht von Wohninvest war das sicher kein angenehmer Abend.

Werder-Chef Klaus Filbry verweist aber darauf, dass in Sachen Wohninvest „bisher nichts Unerwartetes passiert“ sei. In der Tat waren gerade die Proteste der Ultras von vornherein zu erwarten gewesen. Filbry betont gegenüber dem WESER-KURIER: „Wir stehen in gutem Kontakt zu Wohninvest und arbeiten weiter konstruktiv an der Partnerschaft.“

Die Vorkommnisse aufarbeiten

Laut Wohninvest-Sprecher Jens Zimmermann waren beim Heidenheim-Spiel Kinder aus einem SOS-Kinderdorf und einige Kinder mit Downsyndrom in der Loge zu Gast. „Sie haben sich auf einen schönen Fußballabend gefreut. Selbstverständlich haben unsere jungen Gäste die Vorfälle mitbekommen“, sagt Zimmermann und fügt hinzu: „Wie schon öfter betont, können wir generell den Protest verstehen, auch wenn er inhaltlich nicht ganz richtig ist, da wir zu 90 Prozent im Geschäft mit Gewerbe- und Büroimmobilien tätig sind. Solange alles gewaltfrei und wie abgesprochen abläuft, ist das okay. Wir vertrauen in der Aufarbeitung der Vorkommnisse dem SV Werder Bremen und seinen Fanbeauftragten.“

Die Aufarbeitung der Vorfälle während des Heidenheim-Spiels stockt allerdings. Vereinzelte Gespräche zwischen Vereinsvertretern und Vertretern der Ultras gab es zwar, sie gestalten sich aber schwierig, wie zu hören ist. Das Fanprojekt Bremen, ein unabhängiger Verein zur Fanbetreuung, hat sich als Vermittler zwischen Werder und Ultras angeboten. Ob beide Seiten noch zusammenkommen, bleibt abzuwarten.