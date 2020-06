Sprintübungen unter genauer Beobachtung: Niclas Füllkrug vergangene Woche im Werder-Training. (nordphoto)

Niclas Füllkrug scheint so etwas wie der letzte Strohhalm für Werder im Abstiegskampf zu sein. Weil man wenigstens ihm zutraut, in der Bundesliga das Tor zu treffen. Das ist sein Job, dafür holte man ihn im vergangenen Sommer aus Hannover zurück nach Bremen – trotz schwerer Knieverletzungen. Füllkrug war damals kaum richtig fit, da war er schon unersetzlich. Seine Tore und Vorlagen führten zu den Siegen gegen Augsburg und Union Berlin. Doch dann riss es sich im September im Training das Kreuzband und wurde zweimal operiert. Nach Vereinsangaben ist er erst seit einer Woche im Mannschaftstraining – soll aber schon am Wochenende in Paderborn wieder zum Kader gehören. Das Thema wird rund um Werder heiß diskutiert. Der WESER-KURIER beleuchtet die wichtigsten Fragen dazu:

Hat Füllkrug irgendwelche Spielpraxis?

Ehrlich gesagt: Weniger als gar keine. Kurzfristig anberaumte Testspiele, in denen Füllkrug seinen Bewegungsablauf oder das Gefühl für seinen Körper hätte testen können, sind wegen der Coronaregeln nicht möglich. Bei Füllkrug kommt hinzu: Wegen seines dritten Knorpelschadens, den er im Dezember 2018 in Hannover erlitt, fiel er schon die Rückrunde der vergangenen Saison aus. Nur im letzten Heimspiel von Hannover gegen Freiburg kam er für vier Minuten zum Einsatz. Auch nach seinem Wechsel zu Werder wurde er viele Wochen individuell aufgebaut und war zum Saisonstart nicht voll belastbar. In Liga und Pokal kam er nach Saisonbeginn zu fünf Pflichtspieleinsätzen – ehe ihm das Kreuzband riss. In den letzten 17 Monaten hat er nur 325 Minuten in einem Spiel auf dem Feld gestanden. Selbst ein Vollblut-Fußballer wie er kann das nicht ausblenden.

Was sagen die Verantwortlichen?

Florian Kohfeldt lobt: „Niclas hat in der Reha ein unglaubliches Tempo vorgelegt, weil er alles daransetzen will, mitzuhelfen, dass dieser Verein in der ersten Liga bleibt. Schon dafür gebührt ihm ganz großer Respekt.“ Der Trainer will kein unnötiges Risiko eingehen, der Stürmer könne aber von der Bank aus ins Spiel kommen. Kohfeldt freut sich, wieder Füllkrugs Mentalität im Kader zu haben, schränkt aber ein: „Ich will nicht allen Druck auf seine Schultern packen und sagen: Endlich kommt der Messias zurück.“ Sportchef Frank Baumann ging Ende April noch fest davon aus, dass Füllkrug erst nächste Saison wieder spielt. Jetzt sagt er: „Niclas tut uns als Spielertyp gut, ist aber noch nicht wirklich lange im Mannschaftstraining. Er war lange raus.“ Man dürfe den Stürmer nicht mit Erwartungen überfrachten, es seien weiter alle Spieler gefordert.

Wie hoch ist das Risiko?

Es ist nicht seriös einzuschätzen. Schon die Kreuzbandverletzung im September konnten die Bremer als bedauerlichen Unfall bezeichnen, der nichts mit den vorherigen Problemen nach drei Knorpelschäden zu tun gehabt habe. Klar ist aber, dass es niemanden überraschte, dass sich Füllkrug erneut schwer am Knie verletzte. Generell gilt bei Kreuzbandrissen: Wird die lädierte Stelle zu früh belastet oder ist der Körper noch nicht wieder an Profisport gewöhnt, kann es zu Rückschlägen kommen, im schlimmsten Fall erneut zur alten Verletzung. Erst im Februar musste Füllkrug nach ersten Trainingsversuchen wieder am lädierten Knie operiert werden. Seit der ersten Operation im Herbst sind inzwischen 38 Wochen vergangen.

Worum geht es für Werder?

Um sehr viel. Natürlich um den Klassenerhalt. Aber auch um die 6,3 Millionen Euro, die Werder als Ablöse in Füllkrug investierte. Den kühnen Traum, diesen Stürmer nach vielen Toren im Werder-Trikot gewinnbringend zu verkaufen, würde ein erneuter Kreuzbandriss zunichte machen. Es geht aber auch um die neue Saison: Egal in welcher Liga – die torarmen Bremer brauchen dringend mehr Treffer, um aufzusteigen oder erneut die Klasse halten zu können. Ein dann gesunder Füllkrug garantiert Tore. Ein verletzter Füllkrug hilft Werder nicht weiter. Füllkrug will auch im Falle des Abstiegs weiter für Werder spielen.

Was kann Füllkrug dem Team geben?

Alles, was dem übrigen Kader fehlt. Mentalität, Kaltschnäuzigkeit, spielerische Klasse, Kopfballstärke, Zweikampfverhalten und Klasse beim Verteidigen von Standardsituationen. Sein letztes Tor für Werder war ein Siegtor: Er traf nach einer Ecke per Kopf zum 2:1-Erfolg bei Union, es war der vierte Spieltag. Seither gewann Werder ohne Füllkrug in der Bundesliga nur noch vier Spiele.

Ist so etwas in der Vergangenheit schon schief gegangen?

Leider öfter. In der Bundesliga, und auch bei Werder. Bei einigen Spielern (u.a. Badstuber) riss das Kreuzband ein zweites Mal, wenn die Belastung zu früh zu groß wurde – die Spieler fielen danach erheblich länger aus. Zurück kamen aber fast alle wieder, selbst Jens Nowotny, der es sogar auf vier Kreuzbandrisse brachte. Bei Werder erwischte es im Sommer 2005 Torhüter Tim Wiese, der nach einem Kreuzbandriss im linken Knie aus Kaiserslautern gekommen war. In einem Testspiel bei Hansa Rostock blieb er im Rasen hängen und riss sich das Kreuzband erneut. Zu einem frühen Füllkrug-Comeback sagt Wiese: „Ganz wichtig ist, dass er sich sicher fühlt. Sicher in all seinen Bewegungen, auf die es in einem Fußballspiel ankommt. Nach einer solchen Verletzung musst du einen starken Kopf haben. Deine Psyche muss stabil sein, du darfst keine Angst haben. Hast du Angst, gehst du nicht mit voller Überzeugung in einen Zweikampf, dann kommst du den Bruchteil einer Sekunde zu spät und läufst Gefahr, dich erneut zu verletzen.“ Es sei eine Typ-Frage, wie man nach einer solchen Verletzung zurückkomme. „Ich hatte keine Angst, aber so bin ich eben“, sagt Wiese, „um mein Knie zu schützen, habe ich nach dem zweiten Kreuzbandriss extrem Muskulatur aufgebaut. Es hat für Stabilität gesorgt.“ Warum sein Kreuzband damals erneut riss? „Ich habe mich gut gefühlt, es war alles okay. Im Nachhinein dachte ich, dass die Belastung vorher zu hoch war“, meint Wiese, „wir hatten vorher ein Lauftrainingslager auf Norderney, es war ein brutales Programm. Vielleicht war es zu viel für das Knie.“

Wer trägt die Verantwortung für einen Füllkrug-Einsatz?

Ganz klar der Trainer. Auch wenn die Ärzte den Spieler für gesund halten und selbst wenn es Druck aus dem Verein geben sollte: Am Ende entscheidet allein Kohfeldt, ob er Füllkrug für den Kader nominiert und in Paderborn einwechselt. Gerade in dieser Saison machte Kohfeldt diesbezüglich einen für alle schmerzhaften Lernprozess durch: Vertraute er anfangs noch Stark der Meinung der Ärzte und Reha-Trainer, so veränderte sich das nach vielen Rückschlägen wegen zu früher Belastung. Immer wieder stiegen Spieler bei Werder zu früh ein und erlitten Rückschläge. Kohfeldt gönnte seinen Profis deshalb in der Rückrunde mehr Zeit, um fit zurückzukommen und sich nicht direkt wieder zu verletzen. Das muss der Trainer auch jetzt abwägen. Seine Zerrissenheit wird deutlich. Einerseits sagt Kohfeldt: „Wir werden kein Risiko eingehen. Niclas soll schließlich noch länger für Werder spielen und seine Tore machen.“ Andererseits soll Füllkrug schon im Abstiegs-Krimi in Paderborn im Kader stehen.

Was bedeutet das Füllkrug-Thema für die übrigen Stürmer?

Es ist ein Armutszeugnis. Dass die halbe Liga Werder um seine Offensive beneide, ist eine der großen Fehleinschätzungen von Manager Baumann, die in den Abgrund führten. Keiner im Kader kann Füllkrug ersetzen, auch nicht der nachverpflichtete Davie Selke. Ob Josh Sargent, Yuya Osako, Milot Rashica, Johannes Eggestein, Claudio Pizarro, Fin Bartels oder Benjamin Goller – sie alle bringen oder brachten Werder in dieser Rückrunde nicht weiter. Rashica hat seine Klasse in den vergangenen Jahren bewiesen und wird den Verein verlassen. Pizarro beendet die Karriere. Beim gesamten Rest ist offen, ob er Werder denn wenigstens in der zweiten Liga entscheidend helfen würde.