Herr Eilts, wie fühlt es sich an, wieder ein Fernsehstar zu sein? Die Sportschau hat im Internet noch einmal das Halbfinale der Europameisterschaft 1996 zwischen Deutschland und England sowie das Pokalfinale 1999 zwischen Werder und Bayern gezeigt. Beide Spiele sind weiterhin in der Mediathek abrufbar und werden plötzlich wieder von vielen Menschen angeschaut.

Davon habe ich von einem ehemaligen Arbeitskollegen erfahren. Ansonsten wurde ich noch nicht darauf angesprochen, dass unsere alten Spiele jetzt wieder öfter zu sehen sind. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich derzeit kaum soziale Kontakte habe und selbstverständlich wie empfohlen zu Hause bleibe.

Haben Sie die Spiele denn selbst angeschaut?

Ja, allerdings nicht in kompletter Länge. Das war für mich total interessant. In beiden Spielen stand ich zwar auf dem Platz, aber auf dem Fernseher hatte ich sie bis jetzt noch nie gesehen. Ich habe solche besonderen Spiele zwar auf Video, doch ich weiß gar nicht, ob die Kassetten überhaupt noch funktionieren.

Was für Gefühle kommen hoch, wenn Sie diese alten Spiele heute sehen?

Das Anschauen hat wirklich Spaß gemacht. Natürlich betrachtet man die Spiele heute anders. Das Halbfinale gegen England habe ich zum Beispiel als total packenden Schlagabtausch in Erinnerung. Jetzt ist mir aufgefallen, dass in der zweiten Halbzeit lange Zeit gar nicht so viel passiert ist. Erst in der Verlängerung wurde es wieder richtig dramatisch. Wenn man den Ausgang der Partie bereits kennt, fehlt eben der Spannungsfaktor zwangsläufig ein bisschen. Trotzdem ist und bleibt das Duell mit England ein Superspiel – genauso wie das Pokalfinale gegen die Bayern, das wir sensationell nach Elfmeterschießen gewonnen haben.

Woher kommt der Nostalgietrend im Fußball? Ist der einzige Grund dafür, dass es aufgrund der Corona-Krise keinen aktuellen Fußball gibt?

Das ist natürlich der Hauptgrund. Man muss erst einmal festhalten, dass Fußball in der aktuellen Situation überhaupt nicht wichtig ist. Es geht momentan nur um die Gesundheit. Dass diese alten Spiele laufen und auch angeschaut werden, zeigt aber, dass vielen Menschen der Fußball fehlt. Und sich noch einmal über Werders Pokalsieg 1999 zu freuen kann eine schöne Ablenkung sein in dieser schwierigen Zeit.

Es kommen immer weitere Spiele dazu. Uefa-TV hat gerade Werders Europacup-Duell gegen Valencia aus dem Jahr 2010 gezeigt. Welche alten Spiele sollten Ihrer Meinung nach unbedingt noch einmal ausgestrahlt werden?

Von den Spielen, bei denen ich dabei war, würde ich unser Heimspiel gegen Neapel mit Diego Maradona von 1989 und das „Wunder von der Weser“ gegen Anderlecht von 1993 gerne noch einmal sehen. Dazu die „Wunder von der Weser“ gegen Spartak Moskau und Dynamo Ost-Berlin, auch wenn ich beide Male nicht mitgespielt habe. Werders Sieg in München, der die Meisterschaft 2004 perfekt gemacht hat, würde sicherlich auch gute Unterhaltung garantieren.