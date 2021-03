Kevin Möhwald. (nordphoto GmbH / Stoever)

Während seine Werder-Kollegen am Donnerstag draußen auf dem Platz nach ein paar freien Tagen in eine kurze Trainingswoche starteten, ließ sich Kevin Möhwald dort nicht blicken. Doch der Mittelfeldspieler ist weder krank noch verletzt. „,Möh' trainiert in dieser Woche individuell“, klärte Coach Florian Kohfeldt auf. Die Länderspielpause werde genutzt, um Spielern, die in der Vergangenheit mal schwerer verletzt waren, etwas anders zu behandeln. Und Möhwald hat schließlich fast die komplette Vorsaison aufgrund einer Knieoperation verpasst. Deshalb darf der 27-Jährige, der in dieser Spielzeit 20 von 26 Liga-Partien bestritten hat, nun etwas mehr regenerieren als der Rest, aber es wird dabei auch gezielt im Kraftraum gearbeitet – quasi als Prophylaxe.

Die Nicht-Nationalspieler werden derweil am Freitag und Samstag gehörig ins Schwitzen kommen, es stehen intensive Einheiten auf dem Programm. Am Sonntag wird dann individuell belastet. Danach gibt es zwei freie Tage, ehe am Mittwoch die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Sonntag darauf in Stuttgart startet – mit einem gut ausgeruhten Kevin Möhwald.