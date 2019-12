Experten-Talk Dieter Eilts (WESER-KURIER)

„Ich war geschockt“, sagt WK-Flutlicht-Experte Dieter Eilts, wenn er an das jüngste Spiel gegen Mainz zurückdenkt. Das 0:5 im Weserstadion hat auch bei ihm Spuren hinterlassen. „Gut geht es mir immer noch nicht.“ Deshalb blickt er auch recht sorgenvoll auf das letzte Spiel der Hinrunde in Köln. „Ich weiß nicht, ob das in der Kürze der Zeit komplett aus dem Kopf zu bekommen ist“, sagt Eilts.

Eines steht für ihn aber fest: Florian Kohfeldt ist auch weiterhin der richtige Mann an der Seitenlinie. „Über den Trainer zu diskutieren, fände ich absolut unsinnig“, betonte Werders Ehrenspielführer. Stattdessen seien nun die Spieler gefordert, wieder als intensiv arbeitende Einheit aufzutreten. „Wenn man die Zweikämpfe sucht und sie nicht scheut wie gegen Mainz, dann ist in Köln auch etwas zu holen.“