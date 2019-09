Viel Lob bekommt Florian Kohfeldt von Werder-Legende Dieter Eilts. (nordphoto)

Die zweite Halbzeit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen wird angepfiffen. Wie so häufig werden die Auswechselspieler an die Linie zum Aufwärmen geschickt und in den Köpfen des Trainerteams beginnt es in diesem Moment zu rotieren. Wie kann man mit Auswechslungen dem eigenen Spiel neue Impulse geben, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen? Werder liegt zu diesem Zeitpunkt mit 1:2 in Rückstand, doch die Bremer wollen unbedingt etwas Zählbares aus Dortmund mitnehmen. Die Mannschaft beginnt, den BVB früher zu attackieren, und kommt in der 56. Spielminute durch Marco Friedl nach einem Eckball zum Ausgleich.

Dortmunds Trainer Lucien Favre reagiert und versucht, mit seinen Auswechslungen ein deutliches Zeichen an seine Mannschaft zu senden. Er bringt mit Paco Alcacer, Julian Brandt und Raphael Guerreiro drei frische Offensivkräfte, um den Druck auf die Bremer Defensive zu erhöhen. Werders Trainer Florian Kohfeldt könnte mit seinen Auswechslungen nun auf die neuen Stürmer reagieren und seine Abwehr mit frischen Defensivkräften verstärken, um das Unentschieden über die Zeit zu bringen. Mit Milos Veljkovic und Philipp Bargfrede stehen zwei Defensivkräfte mit reichlich Bundesliga-­Erfahrung zur Verfügung. Kohfeldt und sein Trainerteam entscheiden sich aber anders und machen damit alles richtig.

Die Auswechslungen waren für mich ein wichtiger Baustein für den Punktgewinn in Dortmund. Da die Bremer Stürmer schon viel unterwegs gewesen waren, entschloss sich Kohfeldt dafür, die Offensive mit frischem Wind zu beleben. Mit Benjamin ­Goller und Johannes Eggestein für Milot ­Rashica und Leonardo Bittencourt sowie kurz vor Schluss noch Claudio Pizarro für Josh Sargent kamen drei frische Stürmer.

Entlastung war wichtig

Damit wollte der Coach seiner Mannschaft sicherlich signalisieren, dass sie weiterhin mutig nach vorne spielen soll und er an den Erfolg des Teams glaubt. Dazu kam noch ein weiterer Aspekt: Wenn Werder nicht mehr in der Lage gewesen wäre, für Entlastung der eigenen Abwehr zu sorgen, wäre der Dortmunder Druck irgendwann zu groß geworden. Der BVB wäre zwangsläufig zu Großchancen gekommen. Durch Kohfeldts Auswechslungen aber hat Werder selbst immer wieder für Gefahr vor dem Dortmunder Tor gesorgt und somit ein verdientes Unentschieden erreicht.

Florian Kohfeldt handelte also genau so, wie er es auch von seinem Team erwartet. Die Spieler sollen mutig in den Aktionen, aktiv und offensiv sein. Es geht darum, immer daran zu glauben, dass ein Sieg möglich ist, auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt. In diesem Spiel passten die Auswechslungen perfekt, weil in der Defensive alle Spieler hervorragend gearbeitet haben, kein Spieler angeschlagen oder gelb-rot-­gefährdet war.

Insgesamt lässt sich festhalten: Es war in Dortmund nicht nur eine starke Leistung der Mannschaft, sondern auch das Trainerteam mit Florian Kohfeldt an der Spitze hat einen überragenden Job gemacht. Kohfeldt schafft es, trotz der vielen Ausfälle an seinen Prinzipien des offensiven Fußballs festzuhalten und hat die Mannschaft zu einer tollen Einheit zusammengeschweißt. So wünschen wir uns Werder auch im nächsten Spiel gegen Frankfurt.

Dieter Eilts (54)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U 21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen in dieser Saison genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.