"Ich fühle mich gerade ein bisschen bedient", sagte Michael Lang nach der Pleite gegen die Bayern. (nordphoto)

Michael Lang bestritt sein vorletztes Spiel für Borussia Mönchengladbach im März gegen die Bayern. Es setzte eine 1:5-Pleite, danach kam der Rechtsverteidiger nur noch zu einem Kurzeinsatz für die Gladbacher und wurde vor der laufenden Saison an Werder verliehen. Am Sonnabend waren die Bayern erneut Langs Schicksal. Nach Monaten auf der Bank bekam der 28-Jährige mal wieder seine Chance in der Startelf, bot bei Werders 1:6-Pleite jedoch eine miserable Leistung. „Wenn man ohne große Spielpraxis in der Allianz-Arena spielen muss, ist es nicht einfach. Da gibt es leichtere Aufgaben. Ich fühle mich gerade ein bisschen bedient“, sagte Lang nach dem Abpfiff.

Es war in der Tat ein undankbarer Job, den der 28-Jährige zu verrichten hatte. Seitdem er am 30. Oktober im Pokal gegen Heidenheim 90 Minuten lang spielte, kam Lang nur noch zu einem vierminütigen Kurzeinsatz in Wolfsburg. Kohfeldt ließ ihn vorübergehend links liegen, auch weil Lang in einer Medienrunde offen zugab, dass ihm der Aushilfsjob als Linksverteidiger nicht gefallen würde. „Das wäre so, als müsste man auf einmal in London Auto fahren“, sagte der Schweizer Anfang November und tat sich damit kein Gefallen. Ansonsten hätte er zu dem Zeitpunkt womöglich seine Chance für den schwächelnden Marco Friedl auf der linken Seite bekommen, Ludwig Augustinsson fehlte noch verletzt.

Probleme mit Davies

Lang spielte jedoch im November überhaupt nicht für Werder und sollte nun auf einmal in München Philippe Coutinho und Co. stoppen. Es war eine gewagte Personalentscheidung von Kohfeldt, die nicht aufging. Lang hatte große Probleme mit dem schnellen Alphonso Davies, stand oft falsch und wirkte zudem in vielen Aktionen seltsam zögerlich. Da half seine gute Zweikampfquote von 78 Prozent wenig. „Das war in der letzten Viertelstunde nicht schön anzusehen. Wir sind überhaupt nicht mehr in die Duelle gekommen. Das war am Ende leider ein Klassenunterschied“, sagte der Schweizer Nationalspieler.

Hätte Lang also rückblickend womöglich sogar lieber auf seinen Einsatz in München verzichtet? Nein, betonte er. „Man will immer Fußball spielen und geht mit einem positiven Gefühl auf den Platz. Trotzdem bin ich jetzt natürlich enttäuscht.“ An dem Bayern-Spiel dürfte der Schweizer noch etwas zu knabbern haben, dabei wird er jetzt dringend benötigt, weil Stamm-Rechtsverteidiger Theo Gebre Selassie wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Möglich also, dass Lang am Dienstag im Heimspiel gegen Mainz die Gelegenheit bekommt, es besser zu machen als gegen die Bayern. „Wir stehen jetzt gewaltig unter Druck“, blickte Lang voraus. „Die nächsten zwei Spiele werden wegweisend sein für die Rückrunde. Gegen Mainz brauchen wir auf jeden Fall einen Heimsieg.“