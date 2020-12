Maske auf und ab durch die Krise: Werder-Manager Frank Baumann. (nordphoto)

Lässt man den Blick durch die Bundesliga schweifen, ist die Vertragsverlängerung von Frank Baumann um nur ein Jahr sehr ungewöhnlich. Alle Klubs sehnen sich auf der Position des Managers nach Kontinuität, und ausgerechnet Werder, das deutschlandweit für solche Kontinuität gerühmt wird, wählt nun eine sehr kurzfristige Lösung.

Bei genauer Betrachtung ist es aber eine clevere Lösung, die allen Beteiligten eine Menge Ärger ersparen kann. Der jetzige Aufsichtsrat um Marco Bode steht nun nicht wieder im Verdacht der „Vetternwirtschaft“ in der Werder-Familie. Baumann nicht langfristig zu binden, nimmt der in Bremen inzwischen hörbaren Opposition im Vorfeld der Aufsichtsratswahlen eine Menge Argumente, zumal dies ausdrücklich aus Respekt vor einem möglicherweise neu zusammengestellten Gremium passierte. Gleichzeitig lässt diese Entscheidung dem künftigen Aufsichtsrat – wie auch immer er aussehen wird – freie Hand bei der Besetzung des Manager-Postens. Das ist ein Vorteil im schnelllebigen Fußballgeschäft; eine teure Abfindung für Baumann bliebe Werder also erspart.

Das weitere Jahr bietet dem im Umfeld zunehmend umstrittenen Manager zudem die Chance, sein Profil zu schärfen. Dabei würde es helfen, sich nicht nur immer wieder als sehr selbstkritisch einzuschätzen, sondern auch entsprechend zu handeln. Neben der Pandemie führten sehr wohl auch Fehlgriffe auf dem Transfermarkt und die unzureichende Arbeit der Scoutingabteilung zu Werders Problemen. Hier ist noch viel Luft nach oben. Wie konsequent er Trainer Florian Kohfeldt in der Krise schützte, belegt hingegen eindrucksvoll, dass es Baumann immer um den Verein geht und nie um sich. Auch das ist ungewöhnlich im eitlen Bundesligageschäft.