Claudio Pizarro spielt für die Stimmung im Team eine ganz wichtige Rolle. (nordphoto)

Der Abstiegskampf und all die vielen Probleme bei Werder scheinen an Claudio Pizarro einfach abzuprallen. Die Sturmlegende lacht so viel wie immer und macht im Training gerne mal einen Scherz. Und genau diese Lockerheit brauche die Mannschaft gerade, betonte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. „Wenn er in die Kabine kommt und nicht mehr lacht, ist es nicht mehr Claudio. Es ist genau richtig, wie er es macht.“

Auf dem Platz blieb der 41-jährige Stürmer in 13 Ligaeinsätzen torlos, doch sein Einfluss auf die Mannschaft ist laut Kohfeldt weiterhin immens. „Wenn ihr sehen könntet, wie Claudio in die Kabine kommt und mit den anderen Spielern redet. Er ist eine unglaubliche Respektsperson für alle“, betonte der Chefcoach. „Claudio hat einen riesigen Einfluss auf die jungen Spieler und darauf, wie man mit der Situation umgeht.“

Auch auf dem Platz wird der Peruaner noch ein wichtige Rolle spielen, davon ist Kohfeldt überzeugt. „Ich wäre sehr vorsichtig damit, ihn sportlich abzuschreiben. Er wird seine Momente haben in der Rückrunde, da bin ich mir sicher.“ Eben diese besonderen Pizarro-Momente, die es in der vergangenen Saison nach den Einwechslungen des Angreifers oft gab, blieben in der laufenden Saison bisher aus. Bestes Beispiel: Gegen Hoffenheim wurde Pizarro eingewechselt und Sekunden später fiel das 0:3.

Kohfeldt nahm Pizarro nun in Schutz. Kleinere Verletzungen hatten längere Zeit dafür gesorgt, dass der Stürmer keinen Rhythmus fand. „Claudio ist jetzt seit vier Wochen komplett im Training und komplett beschwerdefrei“, unterstrich Kohfeldt. Dazu litt Pizarro unter den schwachen Leistungen der Bremer. „Es gab bisher nicht die Spiele, in denen wir Gegner hinten reingedrängt haben und seine Qualitäten noch mehr zum Tragen kamen“, sagte der Trainer.