Werder-Trainer Florian Kohfeldt tauschte in der Startelf im Vergleich zum Pokalspiel in Leverkusen nur auf einer Position: Für Thomas Delaney rückte Philipp Bargfrede ins Team und auf die Sechs. An der Grundordnung nahm Kohfeldt ebenfalls eine kleine Änderung vor, Werder agierte in einem 4-1-4-1. Die Viererkette blieb wie gehabt mit Theo Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson (von rechts nach links) besetzt. Die Viererkette vor Bargfrede bildeten Maximilian Eggestein und Zlatko Junuzovic auf den Achterpositionen, sowie Aron Johannsson und Florian Kainz auf den Flügeln. Max Kruse war die einzige nominelle Spitze. Wolfsburg hatte einige Verletzte zu beklagen und musste auch deshalb einiges umbauen. Insgesamt gab es vier Wechsel, am üblichen 4-2-3-1 der Gäste änderte sich aber nichts.

Wolfsburg sah in den ersten Sequenzen der Partie gut eingestellt und wach aus und wurde von Werder doch eiskalt erwischt. Die frühe Führung gab die Richtung der ersten Halbzeit vor. Werder beherrschte den Gegner mit und ohne Ball und zeigte sich einmal mehr hervorragend vorbereitet und noch eine Spur besser in der Umsetzung als in den letzten Wochen.

Kontrolle im defensiven Mittelfeld

Gegen den Ball hatte sich Werder auf den Knackpunkt im Wolfsburger Spiel fokussiert und schaltete die neuralgischen Stellen aus. Anders als zuletzt griff das Pressing nicht besonders hoch, vielmehr ließ Werder die Gäste in der Regel in Ruhe anspielen und hatte mit Kruse nur eine statt wie in den letzten Wochen zwei, drei oder sogar vier Pressingspitzen in der vordersten Linie. Die Konzentration lag verstärkt auf den beiden Wolfsburger Sechsern. Werder nahm mit seinen beiden Achtern auch ausweichende Läufe von Arnold und Guilavogui auf, kontrollierte das defensive Mittelfeld der Gäste und kappte so die Verbindungen ins Übergangs- oder Angriffsdrittel. Spielte Wolfsburg auf den zweiten Ball, rückte der eng an der Viererkette stehende Bargfrede hin und sammelte die Abpraller auf.

Wolfsburg kam durchs Zentrum nicht durch und bekam auch nur vereinzelt den alternativen Plan durch, gegen Werders Verschiebebewegung die Seite zu verlagern und vor allen Dingen Brekalo gegen Augustinsson in eine Eins-gegen-Eins-Situation zu bringen. In diesen Momenten zeigte sich der Schwede aber stabil und hielt den guten Dribbler Brekalo in Schach.

Variables Spiel als Trumpf

Auch mit dem Ball zeigte sich Werder variabler und facettenreicher als in den letzten Wochen. Der Fokus aufs Zentrum und Kruse als zentraler Figur war nicht mehr so extrem. Die Mannschaft variierte auch dank der Führung im Rücken Tempo und Spielrhythmus, hatte mal längere Ballbesitzphasen, mal ein sehr geradliniges Spiel in die Spitze, sowie starke Umschaltsituationen. Entscheidend dafür war der flexible Spielaufbau der beiden Innenverteidiger Veljkovic und Moisander. Werder konnte den Gegner auch mal locken, um dann mit einem Diagonalball schnellen Raumgewinn zu erzielen oder sich mit kurzen Ablagen durchs Mittelfeld zu kombinieren.

Vor allen Dingen aber forcierte Kohfeldts Mannschaft ihr Flügelspiel. Kainz hielt strikt die Außenbahn und hatte mit Augustinsson einen gut anschiebenden Außenverteidiger im Rücken, Johannsson auf der rechten Seite interpretierte seine Rolle etwas offener, war auch mal im Halbraum zu finden und schaffte so Platz für Gebre Selassie am Flügel. Auf beiden Seiten kam Werder mit Kombinationen über die Flügel in die Tiefe, das 2:0 durch Kainz war ein Paradebeispiel diesen anderen, etwas neuen Werder-Weg: Nach einem langen Ball und einer Ablage im Zentrum wurde auf den Flügel verlagert, Kainz spielte tief auf Junuzovic, der erneut ablegte und Kainz aus der Distanz traf.

Wolfsburg kommt zurück

Zusammen mit jederzeit brandgefährlichen Standards machte Werder den Gästen in der ersten Halbzeit das Leben unheimlich schwer und Wolfsburg war mit nur zwei Gegentoren noch richtig gut bedient. Nach dem Wechsel zeigte sich Wolfsburg wie eigentlich schon in der Startphase der ersten Halbzeit griffig und bissig und ebnete sich durch das schnelle 1:2 den Weg zurück ins Spiel. Die Gäste waren wacher und aggressiver in den Zweikämpfen, attackierten Werder früher, Linksverteidiger William schob deutlich höher nach vorne und beschäftigte Werder auf dessen rechter Abwehrseite.

Guilavogui versuchte sich nun öfter, hinter den Bremer Achtern anzubieten oder rückte fast bis auf Höhe von Angreifer Osimhen auf. Werder wurde in der Phase bis rund 20 Minuten nach der Pause ein bisschen fahriger in seinen Aktionen, einzelne Spieler trafen plötzlich die falschen Entscheidungen. Kohfeldt nahm auch deshalb in kurzer Zeit zwei Wechsel vor, die beide noch wichtig werden sollten.

Werder kontert den Gegner aus

Wolfsburg stellt nach knapp 70 Minuten um: Mit Origi (für Guilavogui) kam ein zweiter Angreifer, mit Steffen (für Brekalo) ein frischer Flügelspieler. Trainer Schmidt wollte mit einer 4-1-3-2-Formation mehr Präsenz im Zentrum und Druck auf die beiden Bremer Innenverteidiger bekommen. Werder reagierte mit zwei zentralen defensiven Mittelfeldspielern, wobei wieder einer sehr nahe an der Viererkette blieb, um Wolfsburgs Doppelsturm in Überzahl verteidigen zu können. Dafür war Delaney mit seiner Robustheit und Entschlossenheit in den Zweikämpfen der perfekte Spieler. Der eingewechselte Gondorf verteidigte Williams‘ Offensivdrang auf rechts stark.

Mitten in die Phase, als die Partie hätte unter Umständen kippen können, konterte Werder die Gäste aus und schaffte mit dem ersten Schuss aufs Tor der zweiten Halbzeit die Vorentscheidung. Bremen verwaltete den Vorsprung ohne größere Probleme über die Zeit und hatte durch das geöffnete Wolfsburger Zentrum noch weitere gute Kontergelegenheiten.

Mit dem Sieg hat die Mannschaft bewiesen, dass sie auch unter einem sehr speziellen Druck - Werder spielte das letzte Spiel des Spieltags, die Konkurrenz hatte gepatzt, mit Wolfsburg konnte ein Gegner in den Abstiegskampf gezogen werden - eine starke Leistung abliefern kann. Kohfeldts Team hat definitiv die nächsten Schritte in seiner Entwicklung getan, weil es variabler und für den Gegner schwerer zu lesen wird.

