Die Überraschung gelang: Noch am Donnerstag hatte Frank Baumann Werder auf Zugangsseite einen Transferstopp verordnet. Man sei mit dem derzeitigen Kader zufrieden, hieß es. Der neue Sechser, über den seit Monaten immer wieder, auch in der Öffentlichkeit, nachgedacht worden war? Kein Thema mehr. Zumindest, bis dann am Freitagvormittag Dortmunds Nuri Sahin zum Medizincheck am Klinikum Links der Weser auftauchte.

Der 52-fache türkische Nationalspieler ist der nächste namhafte Spieler, mit dem Werder sich in diesem Sommer verstärkt. Und vor allem ist er einer, wie man ihn Bremen so noch nicht erlebt hat: Bislang gebührte die Position vor der Abwehr vor allem den Stabilisatoren und Zweikämpfern. Die Kreativzentrale, in den letzten zwei Jahrzehnten bei immer mehr Vereinen vom offensiven ins defensive Mittelfeld gewandert, war an der Weser lange Synonym für den klassischen „Zehner“.

Florian Kohfeldt geht bei der Zusammenstellung seines Wunschkaders nun neue Wege: Von den vornehmlich auf Konterspiel, Direktheit und Laufstärke ausgelegten Spielideen seiner Vorgänger hin zu einem ambitionierteren, noch immer flexiblen, aber vermehrt auf Dominanz und Ballbesitz ausgerichteten Fußball. Nuri Sahin als erster echter Spielmacher und Stratege auf der Bremer Sechserposition ist ein weiterer Fingerzeig in diese Richtung.

Maestro unter Klopp

Der Stern des Linksfußes ging dabei im Rahmen einer anderen Fußball-Philosophie auf: In der ersten Dortmunder Meistersaison 2010/2011 war Sahin der zentrale Mann im Spielaufbau bei Jürgen Klopps BVB. Der prägte gleichzeitig allerdings auch den Sinnspruch, dass das Gegenpressing der beste Spielmacher sei.

Sahins enorme Reichweite und Präzision im Passspiel half sehr dabei, das gegnerische Pressing zu überspielen und viel Raum auf dem Weg zum gegnerischen Tor zu überbrücken. Ging in den hohen Zonen doch mal ein Ball verloren, eroberten ihn die Dortmunder Angreifer und die höher positionierten Mittelfeldspieler meist schnell zurück und nutzten die Unordnung der gegnerischen Hintermannschaft aus.

In der Defensive löst Sahin seit jeher viel über seine Spielintelligenz. Das Tempodefizit im Bremer Defensivverbund behebt der 29-Jährige nicht, er ist kein überdurchschnittlicher Athlet und auch kein weiträumiges Laufwunder. Dafür versteht Sahin sich grundsätzlich gut darauf, Passwege frühzeitig zu erkennen und zu schließen.

Kreativer Zuarbeiter unter Bosz – und Kohfeldt?

Ob Sahin im Bremer Spiel aber als der zentrale Ballverteiler vorgesehen ist, ist fraglich. Heutzutage finden sich kaum noch Sechser, die sich allein darauf beschränken, sich zwischen die Innenverteidiger fallen zu lassen und aus tiefer Position lange, öffnende Pässe zu spielen. Zu leicht ist dieser Spielweise mit simplen Manndeckungen beizukommen. Und ohnehin: Mit Niklas Moisander und Max Kruse gibt es bereits zwei Fixpunkte im Bremer Spiel.

Unter Peter Bosz absolvierte Sahin im letzten Jahr große Teile der Hinrunde als Stammspieler beim BVB. Ähnlich wie in Bremen war die Grundordnung auch hier ein 4-3-3. Sahin agierte seltener zwischen den Innenverteidigern, sondern schaltete sich als Sechser meist erst in späteren Spielphasen aktiv als Gestalter ein und positionierte sich im tiefen Aufbau eher als Anspielstation im Mittelfeld. „Ich bin näher am gegnerischen Tor, stehe rund 15 Meter weiter vorne“, beschrieb Sahin damals seine Rolle. „Es kommt mir entgegen, wenn die Räume klein sind und ich auch mal den letzten Pass spielen kann.“

Als Kreativmann und zusätzlichen Kombinationsfußballer für enge Räume kann Kohfeldt Sahin wahrscheinlich gut gebrauchen. Der Ex-Dortmunder könnte in Druckphasen gegen tiefstehende Gegner auf diese Weise dabei helfen, spielerische Lösungen zu forcieren, und mit seinem aufmerksamen Freilaufverhalten und seiner präzisen Technik etwa die für Werder typischen Überladungen auf der linken Seite als zusätzliche ballsichere und kreative Anspielstation bereichern.

Offener Zweikampf mit Bargfrede

Aber hat Sahin überhaupt eine Chance, sich gegen Philipp Bargfrede einen Stammplatz herauszuspielen? Das Bremer Eigengewächs ist im defensiven Zentrum eigentlich gesetzt. Bargfrede agiert in der Konterabsicherung in der Regel etwas effizienter und aufmerksamer als Sahin, ist grundsätzlich der bessere Zweikämpfer und zudem eingespielter als der neue Mann, der sich gerade defensiv erst einmal ins Bremer Spiel einfinden müsste.

Dafür eröffnet Sahin Werder noch mehr Möglichkeiten für spielerische Lösungen und dominanten Fußball. Letztlich kommt es für Bargfrede wie für Sahin vor allem darauf an, fit zu bleiben – wenn ihnen das gelingt, verfügt der Bremer Kader über zwei grundverschiedene Sechsertypen auf ähnlich hohem sportlichen Niveau, zwischen denen Kohfeldt je nach Gegner und Spielsituation variieren kann.