Einer muss wohl raus: Gegen Hertha BSC (hier im Bild Davie Selke) verteidigten Christian Groß und Milos Veljkovic (rechts) noch gemeinsam für Werder. (nordphoto)

So sehr sich Florian Kohfeldt auch freuen kann, dass ihm ab sofort wieder Ömer Toprak für die Innenverteidigung zur Verfügung steht – Werders Trainer muss damit auch die Frage beantworten, wer denn für den „als absoluter Führungsspieler“ gesetzten Toprak auf die Bank muss. Die beiden Kandidaten: Christian Groß und Milos Veljkovic. Der Trainer sagte bereits, dass er dabei „keine faire Entscheidung“ treffen kann, weil beide Spieler Argumente für sich gesammelt haben.

Genau das belegt eindrucksvoll die etwas skurrile Situation in Werders Defensive im Herbst 2019. Die Mannschaft ist in dieser Saison zwar noch nie ohne Gegentor geblieben und musste zwischenzeitlich auf vier verletzte Innenverteidiger verzichten. Dennoch konnten gerade die Not-Lösungen zuletzt besonders für sich werben. Christian Groß zum Beispiel geht längst als kompletter Bundesligaspieler durch, der Kapitän der Bremer U23 ist aus dem Profikader eigentlich nicht mehr wegzudenken, wenn es nach Leistung geht.

Veljkovic: Traumpass gegen Hertha

Milos Veljkovic schien wegen seiner langwierigen Verletzungspause nach der Zehen-Operation einer der großen Verlierer dieser Saison zu werden, doch der serbische WM-Teilnehmer hat nach seiner Verletzung „sehr schnell wieder in den Rhythmus gefunden“, lobt Kohfeldt. Beim 1:1 zuletzt im Heimspiel gegen Hertha BSC bereitete Veljkovic zudem mit einem spektakulären Ball aus der Tiefe den Bremer Führungstreffer durch Josh Sargent indirekt vor – und das nur eine Woche nach dem Spiel in Frankfurt, als der wuchtige Innenverteidiger bei einem Comeback gerade bei eigenem Ballbesitz noch überhaupt nicht überzeugen konnte. „Er kann von der letzten Reihe aus Bälle spielen wie nur wenige andere, das 1:0 gegen Hertha bereitet er vor mit einem Ball über zwei gegnerische Linien vor, das war kein 08/15-Pass auf Josh Sargent“, lobt der Trainer, „Milos hat in der Mannschaft mit absoluter Sicherheit den besten Diagonalball.“

Das sei natürlich auch ein Thema bei der Entscheidung, was für den jeweiligen Gegner die bessere Option ist. Denn Werder stehen in der englischen Woche drei Spiele bevor. Nach der Partie am Sonnabend in Leverkusen folgt das Pokalspiel am Mittwoch gegen Heidenheim, bevor am kommenden Wochenende der SC Freiburg ins Weserstadion kommt. „Wir müssen die gesamte Woche im Blick haben“, erklärt Kohfeldt, zumal Toprak nach seiner langen Verletzungspause noch nicht drei Spiele in einer Woche absolvieren kann.

Für Groß sprechen die Zahlen

Die Frage, ob Groß oder Veljkovic auf die Bank müssen, stellt sich also nicht in jedem Spiel. Zumindest so lange, wie Kapitän Niklas Moisander noch fehlt. Der Abwehrchef pausiert nun auch schon seit knapp zwei Monaten verletzt und soll kommende Woche erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. Er ist in der Abwehr wie Toprak gesetzt. Wenn beide Führungsspieler für die Innenverteidigung fit zur Verfügung stehen, was diese Saison noch nie über 90 Minuten der Fall war, dann wäre für Groß oder Veljkovic nur noch Platz, wenn Werder mit einer Dreierkette verteidigt.

Für die nun anstehende englische Woche aber will Kohfeldt „in vielen Gesprächsrunden“ erörtern, wer für Toprak weichen müsste. „Natürlich hat die Meinung der Co-Trainer dabei ein großes Gewicht. Ich tausche mich auch mit anderen aus. Viele Facetten spielen eine Rolle“, sagt der Chefcoach. Für Groß spricht neben seiner guten Form, dass er zuletzt Werders zweikampfstärkster Spieler war und auch mit die beste Passquote erreichte. „Das sind gute Argumente“, findet auch Kohfeldt, „die hat aber auch Veljkovic für sich gesammelt.“ Der Serbe sei jemand, „der in der Spieleröffnung eher auch mal den Risikopass spielt statt des Sicherheitsballs“, sagt Kohfeldt, „er ist kein Spieler, der sehr gerne hinten lange zirkuliert, er sucht früh die Entscheidung, um das Spiel von hinten auszulösen.“ Wie gegen Hertha erfolgreich umgesetzt. Zudem sei Veljkovic „im Defensivverhalten sehr aggressiv am Mann und kann sehr wuchtig sein, er kann dem Gegner durch sein Anlaufen auch so ein bisschen Angst machen“.

Zeit für ein erstes Spiel ohne Gegentor

Auch wenn Werder von der Grundausrichtung her immer offensiv und aktiv spielen soll, gebe es im Detail Unterschiede, je nach Gegner. „Deshalb bin ich froh, dass wir auch unterschiedliche Typen haben“, sagt Kohfeldt. Und wer spielt nun? Der Trainer sagt es so: „In jedem einzelnen Spiel derjenige, der uns aus meiner Sicht die größte Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg gibt.“ Von Sebastian Langkamp sprach schon keiner mehr in dieser Woche, aber auch dieser Innenverteidiger ist nach mehrmonatiger Pause bald wieder bereit. Damit dürfte alles angerichtet sein für das erste Werder-Spiel ohne Gegentor in dieser Saison. Idealerweise schon in dieser englischen Woche.