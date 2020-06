Pep Guardiola und Claudio Pizarro schätzen sich sehr. (dpa)

Eigentlich sollte Pep Guardiola über das anstehende Spiel von Manchester City gegen den FC Burnley sprechen, doch dann fragte eine Journalistin den Erfolgstrainer, ob er einige Worte zum bevorstehenden Karriereende von Claudio Pizarro sagen könne. Daraufhin sprudelte es am Freitag nur so aus Guardiola heraus: „Ich hätte ihn gerne im Alter von 24, 25 oder 26 Jahren getroffen, das habe ich immer zu ihm gesagt. Er ist einer der besten Stürmer, die ich je gesehen habe. Er hat große Qualitäten im Strafraum, kann sich aber auch fallen lassen und mitspielen.“

Menschlich sei Pizarro ebenfalls herausragend. „Die Zusammenarbeit mit Claudio ist eine meiner schönsten Erinnerungen an München. Ich bin glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, mit ihm zusammenzuarbeiten“, betonte Guardiola. „41 Jahre ist jetzt vielleicht das richtige Alter, um aufzuhören. Ich hoffe, dass Claudio dem Fußball erhalten bleibt, vielleicht als Trainer. Der Fußball braucht Leute wie Claudio. Ich gratuliere ihm zu seiner großartigen Karriere bei Werder Bremen, in Peru und bei Bayern München.“

Guardiola trainierte Pizarro von 2013 bis 2015 bei den Bayern. Gemeinsam gewannen sie zwei deutsche Meisterschaften und den DFB-Pokal. Auch Pizarro hält sehr viel von Guardiola. Im Pizarro-Magazin des WESER-KURIER sagte die Werder-Legende über seinen früheren Trainer: „Ich glaube, dass es rein taktisch und von all den Dimensionen, wie er über Fußball denkt, keinen besseren Trainer gibt als Pep Guardiola. Er ist der beste, den ich hatte.“

