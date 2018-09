„Clemens Fritz ist einer von ganz wenigen richtig dicken Freunden, die ich durch die Fußballkarriere bekommen habe“, sagte Per Mertesacker in einem Video auf der Facebook-Seite seiner Stiftung. So habe ihn Werders Ehrenspielführer einst direkt unter seine Fittiche genommen, als der Verteidiger 2006 nach Bremen gewechselt war. Unter anderem habe es in der Folge einige Tipps in Sachen Mode gegeben. „Es ist schon lustig, dass wir uns so gut kennengelernt haben.“

Am 13. Oktober wird Mertesacker in Hannover sein Abschiedsspiel absolvieren, neben Fritz werden auch zahlreiche weitere Spieler mit Werder-Verbindung in der gegnerischen Weltauswahl auflaufen. Die Partie beginnt in der HDI-Arena um 15.30 Uhr.