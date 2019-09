Das sind Unions Stärken:

Die Viererkette ist gesetzt bei Urs Fischer. Davor ordnet sich Union in einem Dreier- oder Vierer-Mittelfeld an, die Mannschaft springt in der Regel zwischen einem 4-3-3 und einem recht simplen, flachen 4-4-2. Gerade gegen den Ball ist die letztere Variante die bevorzugte Formation, wobei die Berliner auf ein recht kompaktes Mittelfeldpressing setzen, bei dem sie situativ auch ins Angriffspressing aufrücken. Union definierte sein Spiel bereits in der zweiten Liga eher über die Defensive und schnelles Umschalten nach Ballgewinnen - zwei Merkmale, die eine Spielklasse höher noch stärker akzentuiert werden.

Zwar bleiben Unions Grundformationen einigermaßen vorhersehbar und damit berechenbar, der jeweilige Spielansatz ist aber durchaus flexibel und bisweilen sehr stark am Gegner ausgerichtet. Fischers Mannschaft bewegt sich innerhalb klar gesteckter Prinzipien, bleibt aber stets variabel genug, um auch innerhalb der Spiele umzubauen und immer mal wieder überraschende Momente einzustreuen. Diese Strategie-, Rhythmus- und letztlich dann auch Personalwechsel machen es für die Gegner mit und ohne den Ball unangenehm, gegen Union zu spielen.

Die Berliner verschieben und übergeben gegen den Ball sehr sauber und bleiben so gut es geht im Block. Vor allen Dingen aber verfällt die Mannschaft - entgegen ihrem Ruf - nicht in ein passives (Abwehr-)Pressing, sondern bleibt immer aktiv und aggressiv gegen den Ball, was dann die erwünschten vielen Zweikämpfe zur Folge hat. Der Gegner soll so gut wie eben möglich auf Berlins Niveau heruntergezogen werden, um ihn dann mit den eigenen Waffen zu schlagen.

In den Sequenzen des tieferen Pressings, etwa bei einem Vorsprung, kann die Mannschaft aber auch besonders widerstands- und leidensfähig sein. Und sie kaschiert dadurch ihre individuelle Unterlegenheit, wenn etwa die eher langsamen Innenverteidiger näher am eigenen Tor verteidigen und so wenig Platz im Rücken lassen. Das Pressing und Gegenpressing, egal in welcher Ausprägung, Höhe oder Intensität, genügt garantiert den Anforderungen der Bundesliga und ist vermutlich das (defensive) Berliner Prunkstück.

Auch im eigenen Ballbesitz zeigen sich diese variablen Muster. Lange Bälle in die Spitze mit gleichzeitigem Nachrücken und einem sehr forschen Spiel auf den zweiten Ball sind ein gesetztes Stilmittel. Dafür stehen in der vordersten Linie auch die entsprechenden Spieler bereit wie Sebastian Andersson, der in der Luft bärenstark ist, oder die beiden eher wendigen Tony Ujah und Suleiman Abdullahi, die mit dem Rücken zum Tor Bälle gut festmachen und weiterleiten können. Ziel ist es, dann mit einigen Spielern an und in den Strafraum nachzurücken und viele Abschlüsse - zur Not auch schlechter vorbereitete - zu haben.

Berlin nutzt darüber hinaus durchaus auch feinere Mittel, um vor das gegnerische Tor zu kommen. Dabei soll mit flachen Pässen unter Druck von hinten heraus eröffnet werden, um dann recht schnell auf die Flügel zu gelangen. Das bringt die eigenen Stärken besser zum Tragen und ist auch eine Art Risikominimierung: Union ist nicht besonders gut darin, mit Druckpässen durch das Zentrum aufzubauen und will damit etwaige Ballverluste eher am Flügel zulassen denn in der Mitte des Spielfelds.

Und dann wäre da noch die Berliner Spezialdisziplin: die Offensiv-Standards. Schon in der vergangene Zweitliga-Saison war Union eine der gefährlichsten Mannschaften nach ruhenden Bällen, bringt immer wieder frische Ideen bei Eckbällen und Freistößen ein und hat in Christopher Trimmel einen Spieler, der aus Einwürfen Flanken machen kann.

Das sind Unions Schwächen:

Die Stärken der Mannschaft und ihres Trainers deuten streng genommen auch schon auf die Anfälligkeiten hin. Union hat so etwas wie ein Standardrezept, das dem Gegner ziemlich weh tun kann - aber es hapert an Alternativen, um in bestimmten Spielsituationen reagieren zu können. Das meiste ist zugeschnitten auf den guten Defensivplan und ein recht einfach gestricktes Offensivspiel mit langen Bällen, dem Kampf um Abpraller, einem gewissen Flügelfokus und Flanken plus den Umschaltmomenten, die in der Offensive genutzt werden sollen.

Aber der Aufsteiger hat eben kein brauchbares Ballbesitzspiel, die Positionsangriffe bleiben in der Regel auf einem überschaubaren Niveau. Das erschwert das Vorhaben, einen möglichen Rückstand noch zu drehen, immens. Spielerisch stößt die Mannschaft auf Bundesliganiveau schnell an ihre Grenzen, auch Attribute wie Leidenschaft und Wille helfen dann nur noch bedingt.

Nicht umsonst hatten die Berliner in der vergangenen Saison die mit Abstand wenigsten Gegentreffer kassiert (33), aber eben auch wenig Wucht nach vorne entwickelt. Lediglich 54 erzielte Tore reichten zum Aufstieg - selbst Mittelklasseteams wie Regensburg, Heidenheim oder Kiel waren gefährlicher. Ganz zu schweigen von den beiden Direktaufsteigern Köln (84 Tore) und Paderborn (76).

Der Kader ist in sich zwar stimmig gestaltet und auf allen Positionen einigermaßen homogen, sollte neben dem des SC Paderborn aber auf dem Papier doch eher unterdurchschnittlich sein. Was früher oder später auch in der Offensive zu einem sehr entscheidenden Faktor führt: Will Union Spiele in der Bundesliga gewinnen und die Klasse halten, muss die Effektivität der Mannschaft fast am Anschlag sein. Aber weder Andersson, Ujah, Abdullahi oder Sebastian Polter sind auf Bundesliganiveau begnadete Knipser, Zugang Marius Bülter hat zuletzt zwar ein paar Mal überrascht - die konstante Effizienz muss Union aber erst noch nachweisen.

Das ist der Schlüsselspieler:

Niemand verkörpert Union so wie Kapitän Christopher Trimmel. Der Österreicher ist als Außenverteidiger zwar immer ein bisschen ab vom Schuss, bringt aber die Attribute ins Spiel, von denen der Union-Fußball lebt: Körperlichkeit, Laufbereitschaft, Intensität, Mentalität und jede Menge Pragmatismus. Trimmel hat für Bundesligaverhältnisse keine herausragenden fußballerischen Begabungen, ist aber ein Anführer auf und abseits des Platzes und derjenige, der für seine Mannschaft in schwierigen Phasen da ist und an dem sie sich aufrichten kann. Dazu ist die integrative und zwischenmenschliche Kompetenz nicht zu unterschätzen, die bei einem Wohlfühl-Klub wie Union einen noch größeren Platz einnimmt.